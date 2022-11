Trasferta amara per la Germani Brescia: al Palaverde il Treviso vince 99-92

Sconfitta amara per la Germani Brescia che all'ultima partita di campionato prima della sosta per le Nazionali esce sconfitta dalla sfida esterna contro la Nutribullet Treviso con il punteggio di 99-92. È stata una partita giocata su ritmi alti, che non ha avuto un padrone quasi fino alla sirena finale. Dopo un primo tempo chiuso in parità (42-42), Treviso ha sfruttato la vena realizzativa di Iroegbu e Sokolowski, unita al bonus precoce di Brescia, per guadagnare 5 punti di vantaggio. Un margine che la Nutribullet Treviso è riuscita a conservare con lucidità nell’ultimo quarto, nonostante le fiammate di Petrucelli e Cournooh. A chiudere la pratica è stata una giocata chiave di Jurkatamm, che ha rubato palla a Cournooh e segnato il canestro della sicurezza. Con la sconfitta subita al Palaverde di Treviso, la Germani Brescia viene raggiunta in classifica a quota quattro punti proprio dai rivali di serata.

CRONACA. Jurkatamm apre le danze con una tripla, John Petruccelli sblocca Brescia. La Nutribullet ha iniziato con una buona applicazione in entrambe le metà campo, la tripla di Sokolowski lo certifica e vale il +5. Jantunen realizza un gioco da tre punti (break 6-0 Treviso), Coach Magro chiama time-out. Odiase e Cournooh ridanno a Brescia un buon ritmo offensivo, ma la bomba di Zanelli consente comunque a Treviso di chiudere il primo quarto avanti 24-18.

Brescia si aggrappa alla fisicità di Odiase sotto le plance: il lungo statunitense firma un break personale (5-0) e rimonta Treviso. Zanelli interrompe il digiuno offensivo della Nutribullet dall’arco, gli risponde Akele sempre dalla lunga distanza. Le amnesie difensive costano a Treviso un break di 7-0, Nicola è costretto a chiamare time-out (27-30 Brescia; 6:18). Banks si iscrive a referto, la partita entra in una fase di costante parità. Della Valle e Gabriel danno a Brescia una spintina (4-0) alla quale replica Iroegbu attaccando il ferro con costanza. Si va all’intervallo sul 42-42.

Della Valle e Banks inaugurano il secondo tempo, Sokolowski prima lancia in contropiede Jantunen poi commette fallo su Della Valle in fase di tiro. Entrambe le squadre trovano la via del canestro con continuità: all’alley-oop di Cooke risponde Gabriel dalla lunga distanza. Sokolowski segna 5 punti consecutivi, Brescia resta avanti grazie alle bombe di Petrucelli e Della Valle. La tripla di Iroegbu e il gioco da tre punti di Sokolowski rimettono Treviso al comando. La Nutribullet sfrutta anche il bonus di Brescia per allungare di un paio di possessi. A dieci minuti dalla fine, Treviso conduce 75-70.

Banks dalla lunetta (2/2) interrompe il mini break bresciano innescato da Massinburg e Della Valle. La tripla di Petrucelli tiene Brescia a -4, sul versante opposto Banks e Jantunen mancano di poco due triple importanti. Due falli in attacco consecutivi si rivelano preziosi per Treviso: gli ospiti sono già in bonus a metà del quarto. All’uscita dal time-out di Magro, Akele sbaglia un canestro da tre e Banks dall’altro lato segna il +8. Cournooh e Odiase dimezzano il vantaggio dei padroni di casa, ma Treviso resta lucida dalla lunetta. La partita viene decisa da una giocata di Jurkatamm, che ruba palla a Cournooh e indisturbato sigla l’appoggio che vale il +5. L’entrata di Zanelli chiude i conti: Treviso vince 99-92.

IL TABELLINO

NUTRIBULLET TREVISO-GERMANI BRESCIA 99-92 (24-18, 42-42, 75-70)

NUTRIBULLET TREVISO: Banks 17 (2/3, 0/1), Iroegbu 12 (2/4, 1/2), Sarto ne, Zanelli 10 (1/1, 2/3), Jurkatamm 9 (2/2, 1/1), Vettori ne, Sorokas 7 (1/4, 1/2), Faggian, Cooke 10 (5/9), Jantunen 15 (5/7, 0/4), Sokolowski 19 (5/5, 1/3) Simioni. Allenatore: Nicola.

GERMANI BRESCIA: Gabriel 7 (2/2, 1/4), Tanfoglio ne, Massinburg 11 (3/7, 0/2), Della Valle 14 (2/4, 2/4), Petrucelli 20 (3/5, 3/4), Odiase 15 (6/9), Burns 6 (2/5), Laquintana ne, Cournooh 14 (3/4, 1/2), Moss, Akele 5 (1/2, 1/4). Allenatore: Magro.

ARBITRI: Giovannetti, Gonella e Valzani.

NOTE: Treviso 23/35 (66%), Brescia 22/39 (37%); Tiri da tre: Treviso 7/20 (35%), Brescia 8/21 (38%); Tiri liberi: Treviso 32/35 (91%), Brescia 24/28 (86%); Rimbalzi: Treviso 26 (RD 19, RO 7), Brescia 32 (RD 19, RO 13).