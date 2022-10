Serie B: Netta vittoria per la Brianza casa basket contro la Pontoni Monfalcone

Netta vittoria per la Brianza casa basket che, in casa della Pontoni Monfalcone, conquista i primi due punti stagionali dopo una grande prestazione.

Partita mai in discussione con i padroni di casa che non fanno mai canestro e gli ospiti che conducono senza problemi per tutto il match. Sugli scudi Fabio Bugatti top scorer della sfida con 20 punti realizzati.

Pontoni Monfalcone - Lissone Interni Brianza Casa Basket 47-64

Pontoni Monfalcone: Marco Bacchin 10 (2/6, 1/3), Devil Medizza 10 (4/10, 0/0), Massimo Rezzano 8 (2/7, 1/6), Roberto Prandin 8 (3/10, 0/2), Armin Mazic 4 (0/3, 0/3), Nicolo' Soncin 3 (0/0, 1/4), Andrea Coronica 2 (1/3, 0/0), Giacomo Furin 2 (0/2, 0/0), Giovanni Bellato 0 (0/0, 0/1), Stefano Marson 0 (0/0, 0/0), Giulio Maiola 0 (0/0, 0/0), Davide Paiano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 26 - Rimbalzi: 40 9 + 31 (Devil Medizza 16) - Assist: 3 (Devil Medizza, Armin Mazic, Andrea Coronica 1)

Lissone Interni Brianza Casa Basket: Fabio Bugatti 20 (4/13, 2/6), Alessandro Bertini 18 (4/7, 3/7), Matteo Galassi 7 (0/6, 1/6), Luca Fabiani 7 (3/6, 0/0), Adam abba Adamu 6 (1/3, 0/0), Flavio Pirola 4 (2/2, 0/1), Lanzi Tommaso 2 (1/2, 0/1), Petar Jovanovic 0 (0/0, 0/2), Davide Poser 0 (0/0, 0/0), Paolo Redaelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 50 10 + 40 (Fabio Bugatti 11) - Assist: 6 (Luca Fabiani 2)