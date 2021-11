La RMB Brixia Brescia cede alla Team Crema solo dopo due tempi supplementari: 75-81 il finale

La RMB Brixia Brescia esce sconfitta dal PalaLeonessa, dopo ben 2 overtime, nella sfida contro la fortissima Team Crema. Le ragazze di Coach Zanardi approcciano male la partita e vanno sotto, alla fine del primo tempo, di 17 punti. Ma dopo la pausa lunga reagiscono con vigore e costringono le ospiti ai supplementari.

Dopo un primo overtime finito di nuovo in pareggio nella frazione decisiva la Team Basket Crema fa valere il maggior peso specifico, in questo momento della stagione, del proprio roster e porta a casa i due punti. Grande protagonista del match è Raelin Marie D'alie, autrice di una doppia doppia da 19 punti e 13 rimbalzi. Alla RMB Brixia, di contro, non bastano le due doppie doppie di Angelina Turmel, per lei 26 punti e 17 rimbalzi, e Carlotta Zanardi,17 punti e 11 rimbalzi.

Con questa vittoria Crema centra il settimo successo in sette gare disputate e si piazza al secondo posto a due punti dalla Autosped Castelnuovo Scrivia ma con un match da disputare. La RMB scende al terzo con 12 dodici punti frutto di 6 vittorie e della sconfitta del Palaleonessa. Anche le bresciane devono recuperare un match.

Il tabellino ufficiale di RMB Brixia Basket-Team Crema 75-81. Progressione Parziali: 11-21, 23-40, 38-52, 63-63. Overtime: 69-69, 75-81

RMB Brixia Basket: Zanardi C. 17 De Cristofaro G. (C) 13 Scarsi M. 11 Rainis C. 5 Turmel A. 26 Gregori A. 3 Moreni A. ne Celani N. 0 Bonomi B. 0 Minelli B. 0 Scalvini L. 0 Tempia V. 0

Team Crema: D'alie R. 19 Melchiori F. 8 Nori A. 13 Pappalardo C. 5 Vente L. 5 Conte A. 20 Capoferri M. 8 Radaelli F. ne Caccialanza P. (C) ne Parmesani F. ne Rizzi N. 3 Guerrini E. 0