RMB Brixia Brescia, Giulia De Cristofaro rinnova fino al 2023

Il capitano della RMB Brixia Basket Brescia, Giulia De Cristofaro, ha rinnovato il contratto che lega al club fino al 30 giungo 2023. Lo comunica il Brixia attraverso la propria pagina facebook ufficiale.

“Sono contentissima della proposta della società di rimanere anche per la prossima stagione e della fiducia che hanno riposto in me - spiega la guardia classe 1993 delle Leonesse - Qui mi sento a casa e penso che sia il posto migliore per continuare il mio percorso di crescita lavorando molto e divertendomi”.

Lunedi 10 Gennnaio, intanto, è prevista la ripresa degli allenamenti in vista dell'impegno del 15 gennaio al PalaLeonessa dove, covid permettendo, andrà in scena il derby lombardo contro la Blackiron-Rentpoint.it Carugate.

Ricordiamo, infine, che il match valido per la dodicesima giornata della Serie A2 tra Brescia e Castelnuovo Scrivia, rinviato per la presenza di contagi al coronavirus covid-19 nel gruppo squadra delle piemontesi, è stato rifissato per il 2 febbraio 2022