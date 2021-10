Serie A2 femminile, la Brixia apre la stagione con una netta vittoria su Treviso

Buona la prima per le ragazze della RMB Brixia Basket che con una prestazione molto convincente superano di slancio la Podolife Treviso. La cronaca ed il tabellino del match

Inizia la migliore dei modi la stagione di Serie A2 per la RMB Brixia Basket. Al Palaleonessa, finalmente con il pubblico, le ragazze di Coach Zanardi superano con nettezza le malcapitate avverasarie della Podolife Nuova Pallacanestro Treviso. La partita finisce con uno scarto netto, quasi esagerato, di 28 punti. Ma i valori in campo rispecchiano in pieno l'esito del confronto.

Il Brixia mette subito le cose in chiaro già dal primo quarto chiudendo la frazione sul +9, 16-7. Nel secondo quarto il divario si allarga fino ad un netto 30-13. Decisivo per l'esito della frazione un parziale di 7-0 quasi interamente determinato dalla Zanardi.

Nella terza frazione Treviso con la Moravcikova prova ad abbozzare una reazione, ma ben presto Brescia scappa via fino a +21. Treviso di fatto non entra mai in partita e Brescia continua a tirare con percentuali altissime. Il quarto si chiude sul 54 a 22. Polveri bagnate da entrambi i lati del campo nell’ultimo periodo che si chiude con un laconico 6-10. Parziale che fissa il risultato finale sul 60 a 32. Top scorer di serata la De Cristofaro che mette a referto 17 punti frutto di 2 su 4 dal campo e 4 su 9 da tre.

Il tabellino ufficiale di RMB Brixia Basket San Paolo-Podolife Nuova Pallacanestro Treviso 60-32

RMB Brixia Basket San Paolo: Zanardi 8 (2/4, 1/3), Gregori 10 (2/4, 2/4), Scarsi 7 (3/9, 0/1), Rainis 2 (1/2, 0/2), Turmel 6 (2/5, 0/1); De Cristofaro 17 (2/4, 4/9), Celani 2 (1/3, 0/1), Minelli, Scalvini (0/1 da 2), Pinardi S. n.e., Tempia 3 (0/1, 1/2), Pinardi M. 5 (1/1, 1/3). Allenatore: Zanardi

Podolife Nuova Pallacanestro Treviso: Degiovanni 7 (2/5, 1/4), Zecchin 4 (0/2, 0/4), Gini 6 (3/7, 0/2), Zagni 2 (1/2, 0/4), Moravcikova 6 (3/7 da 2); Diodati (0/4, 0/1), Vaidanis 3 (1/3 da 2), Beraldo, Merlini (0/2 da 2), Volpato 4 (1/9 da 2). N.e.: Battilotti. Allenatore: Martinello.