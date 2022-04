Serie A2 femminile, la Brixia Brescia cede nettamente contro la capolista

Squadra in casa

Squadra in casa Basket Team Crema

Nel recupero del Girone Nord del Campionato di Serie A2 di basket femminile la capolista Parking Graf Crema si impone nettamente sulla RMB Brixia Basket. Finisce con uno scarto di 52 punti, 93-41 il finale, la riedizione della finale di Coppa Italia giocata lo scorso 6 marzo al PalaBenedetti di Udine e terminata sempre con la vittoria di Crema.

Decisive per l'affermazione delal capolista imbattuta del Girone Nord di Serie A2 i 26 punti messi a segno da Conte e la doppia doppia di Vente che chiude il referto con 20 punti e 17 rimbalzi. Serata nera per le ragazze di Coach Zanardi, nessuna delle quali chiude in doppia cifra.

La partita - Primo quarto equilibrato con le padrone di casa che chiudono avanti di +2, 23-21 il parziale. Nel secondo quarto il match, di fatto, si chiude. Crema spinge sull'acceleratore e piazza un parziale di 30-4 annichilendo di fatto le avversarie. Le squadre vanno al riposo sul 53-25.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga il tema non cambia. Crema non si ferma e Brescia non riesce ad opporre la minima resistenza. Il parziale è di 24-8 mentre il tabellone al minuto 30 recita Crema 77, Brescia 33.

Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio. Crema batte Brescia 93-41



Il tabellino ufficiale di Basket Team Crema - RMB Brixia Basket 93 - 41 (23-21, 53-25, 77-33, 93-41)



BASKET TEAM CREMA: D'alie* 10 (3/11, 1/6), Melchiori* 13 (5/7, 1/4), Nori NE, Conte* 26 (8/9, 3/7), Capoferri 6 (1/1, 0/1), Radaelli, Caccialanza, Parmesani 2 (1/2 da 2), Rizzi 8 (4/4, 0/2), Pappalardo* 8 (4/6 da 2), Guerrini, Vente* 20 (7/14 da 2) Allenatore: Diamanti M.

Tiri da 2: 33/56 - Tiri da 3: 5/23 - Tiri Liberi: 12/18 - Rimbalzi: 46 21+25 (Vente 17) - Assist: 16 (Melchiori 4) - Palle Recuperate: 26 (Rizzi 6) - Palle Perse: 10 (D'alie 5)



RMB BRIXIA BASKET: Gregori 8 (1/6, 2/6), Takrou, Celani 5 (2/2 da 2), Zanardi* 6 (1/1, 0/4), De Cristofaro* 8 (2/5 da 3), Bonomi, Scarsi* 2 (0/1 da 2), Grymek* 7 (2/5 da 2), Rainis* 3 (1/3 da 3), Pinardi, Tempia, Pinardi 2 (1/1 da 2) Allenatore: Zanardi S.



Tiri da 2: 7/20 - Tiri da 3: 5/20 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 27 4+23 (Grymek 8) - Assist: 8 (Gregori 3) - Palle Recuperate: 4 (De Cristofaro 2) - Palle Perse: 33 (Gregori 5) - Cinque Falli: Gregori, De Cristofaro



Arbitri: Marenna A., Spinello R.