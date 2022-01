Serie A2 femminile, rinviata la partita tra Brixia Brescia e Autosped Castelnuovo

L'incontro valido per la dodicesima giornata di andata del campionato di Serie A2 di basket femminile tra Autosped Castelnuovo e Brixia Brescia, che si sarebbe dovuto disputare sabato 8 gennaio al PalaOltrepò di Voghera, è rinviato a data da destinarsi.

Lo comunica in una nota di stampa il club piemontese in una nota di stampa, nota nella quale ringraziamo la RMB Brixia Brescia per la sensibilità dimostrata accettando la richiesta di rinvio presentata in seguito ai contagi al coronavirus covid-19 riscontrati nel gruppo squadra. Contagi che hanno impedito la ripresa dell'attività nei tempi previsti.

Alla luce di questa decisione la ripresa agonista delle ragazze allenate da Zanardi si allontana al prossimo 16 gennaio quando il Brixia ospiterà, al PalaLeonessa, Carugate per l'ennesimo derby lombardo della stagione. Tre giorni dopo è in programma il recupero del match contro la Posaclima Ponzano.

Ma è tutto condizionato all'andamento dei contagi ed alla decisioni della Federazione Italiana Pallacanesto e della Lega Basket femminile.