Serie A2 femminile, nuovo rinvio per la RMB Brixia Brescia: salta il derby con Carugate

Non c'è pace sul cammino della RMB Brixia Brescia nel campionato di Serie A2, Girone Nord, di basket femminile.

Dopo il rinvio del match in programma la scorsa settimana contro la Autospeed Castelnuovo Scrivia le Leonesse di Coach Zanardi sono costrette a saltare, sempre a causa della presenza di contagi al coronavirus covid-19 nel gruppo squadra delle avversarie, anche il match contro la Blackiron-Rentpoint.it Carugate

Il match, l'ennesimo derby lombardo del girone, era in programma domenica 16 gennaio, palla a due alle ore 18, al PalaLeonessa. La data del recupero non è stata ancora programmata.

Nel frattempo arrivano buone notizie dal versante esterno al campo. Dopo il rinnovo di Giulia De Cristofaro anche Carlotta Rainis ha scelto di rimanere con la RMB Brixia Basket fino al 30 giugno 2023.

"Sono molto felice di continuare questo percorso al Brixia - ha dichiarato alla pagina facebook del club la play-guardia classe 1997 - perché è un ambiente che ti spinge a dare sempre il massimo e in cui si lavora duramente per superare i propri limiti. Ringrazio la società che ha deciso di affiancarmi nuovamente nella mia crescita come giocatrice e come persona”.