Serie A2 Femminile, Brixia-Apu termina 69-55: Brescia è prima in classifica

La RMB Brixia Brescia centra al PalaLeonessa la quinta vittoria consecutiva in campionato e si conferma, seppur in condominio con Crema e Castelnuovo Scrivia, alla testa del Girone Nord della Serie A2 di basket femminile.

Le ragazze di Coach Zanardi con una tattica di gioco accorta ed intensa si sbarazzano della rivali della Women Apu Udine, gli impongono il primo stop stagionale e fanno urlare di gioia i propri sostenitori.

La partita - Parte meglio Udine che nei primi minuti crea un break di +4, 2-6 al minuto 2:20. Poi Brescia si assesta inizia a ruotare palla con perizia agguanta le avversarie e si gioca il tempo punto a punto. Finisce 20-19 per la padrone di casa.

Nel secondo quarto la gara si fa intensissima con strappi, contro strappi e ribaltamenti di fronte. Il parziale se lo aggiudica Udine per 13-14 e si va al riposo lungo sul 33-33

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Brescia decide di prendersi il match e con una frazione a dir poco sontuoso infligge alle friulane un parziale di 24-12.

Decisive in questa fase della partita il dominio sotto le plance di Marta Scarsi e Angelina Turmel ed i colpi della stessa francese dalla distanza. Al minuto 30 il tabellone del PalaLeonessa dice RMB Brixia Basket 87, Delser Women Apu Udine 45.

Nel quarto finale Brescia controlla la reazione di Udine ad anzi allunga il vantaggio di altri due punti. La frazione termina 12-10 il punteggio finale recita Brescia-Udine 69-55.

Le migliori - Per Brescia dominio assoluto della francese Turmel che piazza una doppia doppia da urlo, 25 punti e 10 rimbalzi. In doppia doppia anche la Scarsi con 17 punti e 13 rimbalzi. Per Udine bene Eva Da Pozzo che mette a referto 8 punti e 10 rimbalzi.

Il tabellino ufficiale di RMB Brixia Basket-Delser Women Apu Udine 69-55. Parziali: 20-19; 13-14; 12-10

RMB Brixia Basket: Zanardi C. 12 De Cristofaro G. (C) 3 Scarsi M. 17 Rainis C. 6 Turmel A. 25 Gregori A. 2 Celani N. ne Bonomi B. ne Minelli B. 0 Scalvini L. ne Tempia V. ne Pinardi M. 4

Delser Women Apu Udine: Blasigh V. 4 Molnar L. 13 Missanelli L. 10 Da Pozzo E. (C) 8 Mosetti M. 9 Giordano E. 0 Braida V. 0 Turel A. 8 Lizzi E. 3 Pontoni E. 0