RMB Brixia Brescia espugna Carugate e chiude la Regular Season al terzo posto

La Rmb Brixia Brescia supera Carugate in trasferta e complice il ko del Sanga Milano contro la Team Crema chiude al terzo posto nel Girone Nord del campionato di Serie A2 di basket femminile. Le ragazze guidate da Coach Zanardi archiviano la Regular Season con una statistica di 20 vittorie e 6 sconfitte e nei quarti di finale dei Playffo affronteranno, con il vantaggio del fattore campo, la Autosped Castelnuovo Scrivia.

Come detto le Leonesse vincono il derby lombardo espugnando il parquet di Carugate per 71-75, guidate dai 25 punti di Zanardi e dalla doppia doppia, 10+10 di Scarsi. Per Carugate che chiude la stagione al nono posto, quindi fuori sia da Playoff che Playout, Tulonen congeda una grande stagione con un 28+8. Bene anche Canova con 20 punti.

La partita - Prima frazione intensa, combattuta punto a punto, e che si chiude sul 21-21. Nel secondo quarto Brescia accelera e va al riposo lungo sul 42-45. Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga il match torna in grande equilibrio con Carugate che accorcia il gap e costringe le ospiti ad entrare nei 10' minuti finali con il minimo vantaggio, 57-56 il parziale.

Anche il quarto finale è combattutissimo ma nelle scelte decisive Brescia, grazie ad una Zanardi sontuosa, è più precisa e porta a casa il match. Adesso è tempo di Playoff

Il tabellino di Blackiron-Rentpoint.it Carugate - RMB Brixia Basket 71 - 75 (21-21, 42-45, 57-56, 71-75)



BLACKIRON-RENTPOINT.IT CARUGATE: Faroni 2 (1/5, 0/1), Baiardo* 6 (1/2, 0/2), Meroni, Nespoli* 10 (1/3, 2/4), Usuelli 2 (1/3, 0/1), Diotti*, Lavezzi 3 (1/1 da 2), Canova* 20 (2/6, 5/7), Grassia NE, Tulonen* 28 (7/9, 4/5)

Allenatore: Cesari L.

Tiri da 2: 14/30 - Tiri da 3: 11/22 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 38 10+28 (Nespoli 8) - Assist: 14 (Baiardo 4) - Palle Recuperate: 6 (Canova 3) - Palle Perse: 18 (Baiardo 3)

RMB BRIXIA BASKET: Gregori 8 (0/3, 2/3), Takrou NE, Celani, Zanardi* 25 (5/8, 3/7), De Cristofaro* 3 (0/1, 1/11), Bonomi* 6 (0/1, 2/10), Scarsi* 10 (5/10 da 2), Scalvini, Grymek 6 (3/4 da 2), Rainis* 5 (1/3, 1/1), Pinardi NE,

Tempia 12 (3/3, 2/4) Allenatore: Zanardi S.



Tiri da 2: 17/34 - Tiri da 3: 11/37 - Tiri Liberi: 8/8 - Rimbalzi: 34 15+19 (Scarsi 10) - Assist: 13 (Zanardi 5) - Palle Recuperate: 9 (Zanardi 3) - Palle Perse: 9 (Gregori 2)



Arbitri: Rodi M., De Ascentiis L.