Serie A2 femminile, Brixia corsara a Bolzano: contro le Acciaierie Valbruna finisce 59-83

La RMB Brixia Basket non si ferma più e centra la quarta vittoria consecutiva, in altrettanti incontri disputati, nel Girone Nord della Serie A2 di Basket femminile. Vittima di giornata le Acciaierie Valbruna Bolzano che cadono alla Scuola Media Stifter con un netto 59-83.

La partita. Il primo quarto è equilibratissimo con le padrone di casa che reggono l'urto delle ospiti, contendendo la frazione punto a punto, e chiudono il tempo in vantaggio di 1 punto. 20-19 il parziale.

Nel secondo quarto le ragazze di Zanardi accelarano e grazie ai colpi di Carlotta Zanardi e Giulia De Cristofaro creano il primo strappo del match. La frazione termina 18-23, il tempo 38-42.

Al ritorno sul parquet dalla pausa lunga la Brixia accelera e crea il solco decisivo del match. La frazione si chiude con 11 punti di scarto per le bresciane, 10-21 il parziale, il punteggio complessivo al termine della terza sirena è di 48-63.

Il quarto finale è pura accademia con la Brixia che di fatto non sbaglia un tiro e Bolzano che, di contro, crolla di schianto. Il parziale dell'ultimo tempo è 11-20, quello complessivo è di 59-83.

Le migliori. Per Brescia oltre a Zanardi e De Cristoforo da citare la prestazione sontuosa della Turmel che chiude il referto in doppia doppia, 12 punti e 14 rimbalzi. Per Bolzano tre atlete in doppia cifra, Kuijt, Miccio e Pellegrini. Ma un dato comunque insufficiente ad evitare il netto ko.

Il tabellino ufficiale di Acciaierie Valbruna Bolzano-RMB Brixia Basket 59-83. Parziali 20-19; 18-23; 10-21; 11-20

Acciaierie Valbruna Bolzano: Kuijt K. 13 Miccio L. 11 Marcello V. 2 Sasso E. 5 Pellegrini M. 11 Fumagalli M. 0 Botteghi A. 9 Gottardi A. (C) ne Rossi C. ne Fabbricini F. 6 Hafner M. ne Santarelli F. 2

RMB Brixia Basket: Zanardi C. 20 De Cristofaro G. (C) 19 Scarsi M. 7 Rainis C. 15 Turmel A. 12 Panchina Gregori A. 3 Celani N. 0 Minelli B. 0 Scalvini L. 0 Pinardi S. ne Tempia V. 0 Pinardi M. 7