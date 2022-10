Sconfitta al PalaLeonessa per la RMB Brixia Brescia

Non c'è storia nel derby lombardo di Serie A1 di Basket femminile tra la RMB Brixia Basket e l'Allianz GEAS Sesto San Giovanni, finisce con 64-94 per le rossonere.

La squadra guidata da Coach Zanardi tiene bene un quarto, poi cede il passo all'Allianz Geas Sesto San Giovanni. Sul velluto la squadra ospite che chiude con +30 guidata da Trucco (19), bene anche le americane Moore con 17 e Holmes con 15. Per Brescia 19 di Johnson, 13 per Zanardi con 6 assist.

La partita - Ottimo avvio delle due compagini che, con grande ritmo, macinano gioco per la gioia del pubblico. Johnson e Valli protagoniste a metà del quarto con buone percentuali e Zanardi in regia gestisce in modo ordinato gli attacchi. In sponda Geas, Mooret ed Holmes garantiscono possessi e punti. I troppi falli di Brescia aiutano Geas a prendere vantaggio. Si chiude il quarto con Sesto a +6

Inizio di 2° quarto con allungo Sesto a + 13 con Trucco protagonista. Difficoltà a rimbalzo e qualche errore nelle conclusioni in casa RMB Brixia permettono a Geas di gestire il vantaggio. Pinardi e Valli cercano di dare una scossa alle Leonesse con punti importanti ma Trucco, in serata positiva, mantiene le distanze. Primo tempo a cura Geas con un +13

Allungo iniziale a +21 per le milanesi nel terzo quarto ed Holmes con Dotto a tenere alte le percentuali Geas. Brescia sempre leggera sotto le plance ma grintosa nelle chiusure. A metà quarto + 24 Geas. Johnson sponda Brixia chiude il quarto con 16 punti a referto. Finale della frazione con Sesto a +26.

Ritmi intensi ad inizio ultimo quarto ma distanze mantenute nel punteggio per i vari capovolgimenti di fronte con numerose palle perse da entrambe le squadre. RMB Brixia Basket con quattro Under in campo alza la testa cercando di ricucire lo svantaggio ma l’esperienza delle ragazze di Coach Zanotti tampona l’entusiasmo biancazzurro. Nota positiva l’ingresso da protagonista di Scalvini, punti e grinta. Zanardi porta punti nel finale ma la fisicità Geas frena gli attacchi bresciani e porta a casa la vittoria.

Il tabellino di RMB Brixia Basket - Allianz Geas Sesto San Giovanni 64 - 94 (20-26, 34-47, 44-70, 64-94)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 18 (3/8, 3/8), Tomasoni, Zanardi* 13 (4/9, 1/4), Molnar* 3 (1/3 da 3), De Cristofaro, Tempia, Pinardi 3 (0/1, 1/2), Scarsi 2 (1/4 da 2), Scalvini 5 (1/4, 1/2), Rainis 7 (3/4 da 2), Valli* 10 (3/5, 1/7), Miller Mccray* 3 (1/2, 0/1) Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 16/39 - Tiri da 3: 8/28 - Tiri Liberi: 8/11 - Rimbalzi: 36 14+22 (Miller Mccray 7) - Assist: 10 (Zanardi 6) - Palle Recuperate: 7 (Zanardi 3) - Palle Perse: 19 (Johnson 3)



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 13 (1/5, 3/6), Moore* 17 (6/9 da 2), Begic* 7 (3/5, 0/2), Gorini* 10 (2/3, 2/4), Holmes* 15 (0/4, 5/7), Bestagno 2 (1/1, 0/4), Tava, Trucco 19 (4/4, 3/4), Panzera* 8 (2/6, 0/3), Ramon 3 (1/1 da 3) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 19/37 - Tiri da 3: 14/31 - Tiri Liberi: 14/19 - Rimbalzi: 45 14+31 (Trucco 8) - Assist: 22 (Gorini 6) - Palle Recuperate: 12 (Holmes 3) - Palle Perse: 15 (Panzera 4) Arbitri: Pellicani N., Ferrara C., Marzo P.