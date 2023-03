Serie A1 LBF, il Brixia Brescia perde anche l'ultimo match casalingo in stagione

Squadra in casa

Nella corsa al decimo posto importante la vittoria della Gesam Gas E Luce Lucca che raggiunge a quota 14 Moncalieri: 50-77 in casa di RMB Brixia Brescia con Natali da 17 punti e la rientrante Treffers che fa registrare 10 punti e 11 rimbalzi personali. Per Brescia 12 di Baltkojiene.

La partita - Il primo quarto si dipana su dei ritmi tutt’altro che vertiginosi, complici anche le novità proposte nei rispettivi starting five. Miccoli e Treffers si prendono subito la scena, griffando l’avvio di gara. La tripla mandata a bersaglio da Molnar, unica “superstite” delle straniere scelte dalla Rmb alla vigilia della stagione, regala alle padrone di casa il momentaneo 7-6.

Sarà l’unica vantaggio della serata di Brescia. Immediato il controsorpasso grazie ai due tiri liberi del capitano biancorosso. Sebbene l’attacco non riesca a girare con il motore al massimo, Lucca tiene la testa avanti anche per merito delle subentrate Gilli e Bocchetti.

Di contro Brescia, che si affida al talento di Carlotta Zanardi, resta a galla con i quattro punti filati di Vente che valgono il 13-15 con cui si aprono i successivi dieci minuti.

Nel secondo quarto Brescia cerca di mettere una maggiore intensità sul parquet, pressando in maniera asfissiante capitan Miccoli e compagne. Per i primi 2’25’ la tattica lombarda sortisce gli effetti sperati, imbrigliando ancora di più l’attacco ospite senza però, al tempo stesso, trovare a sua volta la strada del canestro.

Il canestro di Parmesani stappa il periodo dando il là, dopo un tap-in sotto le plance di Molnar, alla fuga decisiva di marca lucchese. Le prime due triple della serata (alla fine saranno cinque) di Giulia Natali portano Gesam Gas e Luce sul 15-25.

Un gap dilatato successivamente dalla “bomba” dai 6.75 di Tulonen, dal piazzato di Que Morrison e ancora da Maria Miccoli. Un parziale di 4-17 che, di fatto, ipoteca il match. All’intervallo lungo il tabellone del palazzetto bresciano recita 17-32.

Al rientro dagli spogliatoi, la musica non cambia. Maxuella Lisowa-Mbaka, buono il suo debutto condito pure da tre assist e quattro palle recuperate, mette a referto i suoi primi quattro punti con la maglia di Lucca. La produzione da 3 delle ospiti, sebbene non raggiunga i picchi d’eccellenza made in Ragusa, sembra essere tornata quelle dei giorni migliori.

Altre due triple di Natali, quella di Morrison e ancora la solita Miccoli fanno dilatare il punteggio addirittura sul +30 (24-54). L’orgoglio bresciano viene rispecchiato dalla tripla di capitan Giulia De Cristofaro e dall’esperienza di Baltokjiene, riportando il gap sul 32-57.

Gli ultimi dieci minuti sono pura accademia, con lo show di Sara Bocchetti che manda a bersaglio tre “bombe” consecutive imitata, non con questo ritmo, di nuovo da De Cristofaro.

Nel finale finiscono a referto anche le giovani Michela Pinardi, uno dei tanti prodotti del vivaio locale portati in panchina da Stefano Zanardi, e Alice Cappellotto.

Il tabellino di RMB Brixia Basket - Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 50 - 77 (13-15, 17-32, 32-57, 50-77)

RMB BRIXIA BASKET: Tomasoni*, Zanardi* 4 (0/4, 0/2), Molnar* 11 (3/10, 1/3), De Cristofaro 6 (2/8 da 3), Tempia, Pinardi 4 (2/3, 0/2), Moreni, Scalvini, Minelli, Rainis* 4 (1/2, 0/2), Vente 9 (4/8 da 2), Baltkojiene* 12 (3/8, 2/6) Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 13/37 - Tiri da 3: 5/25 - Tiri Liberi: 9/14 - Rimbalzi: 41 8+33 (Molnar 7) - Assist: 9 (De Cristofaro 2) - Palle Recuperate: 7 (Zanardi 3) - Palle Perse: 20 (Zanardi 7)

GESAM GAS E LUCE LE MURA LUCCA: Cappellotto 3 (0/4, 1/2), Treffers* 10 (5/7, 0/1), Natali* 17 (1/2, 5/7), Tulonen 5 (1/5, 1/4), Parmesani 5 (1/2, 1/2), Bocchetti 12 (0/2, 4/6), Miccoli M.* 9 (2/6 da 2), Valentino NE, Gilli 5 (1/4, 1/1), Frustaci, Morrison* 7 (1/5, 1/2), Lisowa Mbaka* 4 (2/4, 0/2) Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 14/43 - Tiri da 3: 14/28 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 49 11+38 (Treffers 11) - Assist: 18 (Morrison 4) - Palle Recuperate: 13 (Lisowa Mbaka 4) - Palle Perse: 16 (Treffers 4) Arbitri: Boscolo E., Ferrara C., Tommasi E.