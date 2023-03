Serie A1 femminile, il Brixia Brescia perde con Crema e retrocede matematicamente

Turno infrasettimanale della Techfind Serie A1 di basket femminile, turno che dà subito un primo verdetto alla stagione: l'amara retrocessione diretta della RMB Brixia Brescia.

Le bresciane al PalaLeonessa perdono 64-84 il derby lombardo contro la Parking Graf Crema, che col successo odierno si riporta in zona Playoff, e complice la contemporanea vittoria della Gesam Gas e Luce Lucca non possono più evitare l'ultimo posto matematico.

Si chiude cosi, mestamente, una stagione nella quale le ragazze di Coach Zanardi hanno raccolto solo due vittorie in 24 incontri. Gli ultimi due match della Regular Season serviranno solo a completare la statistica.

La partita - Crollo della squadra di casa nei quarti centrali, contro una Crema solidissima guidata dalla personalità di D'Alie, 17 punti e 12 assist: doppia doppia anche per Kaba, 17 punti e 10 rimbalzi. Per Brescia in una giornata complicata 18 punti a testa per Johnson e Zanardi.

Il tabellino di RMB Brixia Basket - Parking Graf Crema 64 - 84 (22-24, 33-46, 50-70, 64-84)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 18 (4/6, 3/5), Tomasoni, Zanardi* 18 (6/11, 2/9), Molnar* 7 (2/4, 1/3), De Cristofaro, Tempia NE, Pinardi* 1 (0/3, 0/2), Scalvini 2 (1/1, 0/1), Minelli, Rainis 2 (0/2 da 2), Vente 10 (5/7 da 2), Baltkojiene* 6 (1/5, 1/3) Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 19/39 - Tiri da 3: 7/26 - Tiri Liberi: 5/10 - Rimbalzi: 30 11+19 (Vente 6) - Assist: 13 (Zanardi 4) - Palle Recuperate: 8 (Johnson 3) - Palle Perse: 16 (Johnson 3) ù

PARKING GRAF CREMA: D'Alie* 17 (6/7, 0/3), Melchiori* 6 (0/2, 2/5), Nori 2 (1/2 da 2), Conte 11 (1/3, 3/8), Kaba* 17 (7/14 da 2), Capoferri, Caccialanza 3 (1/1 da 3), Occhiato, Rizzi 2 (1/1, 0/1), Pappalardo NE, Dickey* 14 (3/8, 2/2), Meresz* 12 (6/8, 0/1) Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 25/45 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 10/12 - Rimbalzi: 45 15+30 (Kaba 10) - Assist: 24 (D'Alie 12) - Palle Recuperate: 9 (Conte 2) - Palle Perse: 20 (D'Alie 5) Arbitri: Foti D., Bettini C., Pellegrini A.