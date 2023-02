Serie A1 femminile, grande prova del Brixia Brescia: la sconfitta arriva al fotofinish

La Molisana Magnolia Campobasso vince 78-76 contro la RMB Brixia Brescia in un palpitante finale in cui le Leonesse sorpassano, addirittura, con un gran canestro di Zanardi, ma poi si sfaldano nelle fasi conclusive con Parks a segnare il jumper decisivo e Trimboli a mettere punti dai liberi.

Brescia ha anche delle chance per avvicinarsi, ma si spengono quando Zanardi sbaglia intenzionalmente il tiro libero a 1" dalla fine senza però trovare la correzione delle compagne. 24 per la play, 18 di Johnson per Brescia; 21 di Parks e 17 di Quinonez per le molisane.

La partita - Parte bene Campobasso che al termine della prima frazione è avanti di +3, 26-23 il parziale. Distacco che si amplia nel secondo quarto quando le padrone di casa accelerano fino al +9, 46-37 che manda le due squadre al riposo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la battaglia si fa intensa, le formazioni si affrontano a viso aperto ed il parziale si chiude con un leggero vantaggio per Brescia, 16-17. Al minuto 30 il tabellone dell'Arena recita Campobasso 62, Brescia 54.

Il quarto finale è al cardiopalma, con Brescia che sfiora il colpaccio ma la sbagliata gestione dei possessi finali la costringe alla resa. Finisce 78-76 per Campobasso che cosi porta a casa il referto rosa.

Il tabellino di La Molisana Magnolia Campobasso - RMB Brixia Basket 78 - 76 (26-23, 46-37, 62-54, 78-76)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Del Sole NE, Narviciute 2 (1/1 da 2), Togliani* 8 (1/2, 1/3), Trozzola NE, Kacerik, Trimboli* 13 (1/2, 2/6), Giacchetti, Quinonez Mina 17 (4/7, 3/4), Milapie* 4 (2/4 da 2), Battisodo 5 (1/3, 1/2), Parks* 21 (5/9, 2/8), Abdi* 8 (4/8, 0/3) Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 19/36 - Tiri da 3: 9/27 - Tiri Liberi: 13/21 - Rimbalzi: 44 14+30 (Parks 10) - Assist: 19 (Parks 4) - Palle Recuperate: 4 (Togliani 1) - Palle Perse: 13 (Parks 5)

RMB BRIXIA BRESCIA: Johnson* 16 (2/3, 4/8), Tomasoni NE, Zanardi* 24 (3/5, 5/13), Molnar* 18 (3/5, 3/4), De Cristofaro 1 (0/2 da 3), Tempia NE, Pinardi 1 (0/1 da 2), Scalvini NE, Rainis*, Vente* 14 (5/12 da 2), Baltkojiene 2 (1/6, 0/1) Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 14/32 - Tiri da 3: 12/29 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 33 7+26 (Johnson 8) - Assist: 16 (Zanardi 6) - Palle Recuperate: 8 (Baltkojiene 3) - Palle Perse: 13 (Baltkojiene 4) - Cinque Falli: Molnar Arbitri: D'Amato A., Tommasi E., Del Gaudio A.