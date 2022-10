Serie A1 femminile, RMB Brixia Brescia esce sconfitta dal match con la E-work Faenza

Trasferta in terra ravennate per RMB Brixia Brescia Basket e trasferta amara. Partita che raccoglieva più di una aspettativa e che sarebbe servita per valutare concretamente quanto Brescia avesse forza e voglia di accendere la classifica e cominciare il cammino per arrivare all’obbiettivo prefissato per questa annata, la salvezza.

Vittoria per Faenza contro le Leonesse per 82-66.

La partita - 1°Quarto: partenza con un parziale di 15-2 per la squadra romagnola con Davis protagonista. Difficoltà a rimbalzo per le Leonesse. Finisce il quarto con le padroni di casa in vantaggio di 8 punti e Davis, in maglia bianca Faenza, che chiude con 16 punti. Per RMB Brixia Basket 4 punti per il capitano De Cristofaro.

2°Quarto: brutta partenza per entrambe le squadre con errori importanti. Le padroni di casa, più concrete con il passare dei minuti, a metà del quarto, salgono a + 12 e Brescia, di contro, lotta su ogni pallone. Johnson tiene attivo l’attacco bresciano ma, un canestro impossibile sulla sirena, fa sì che le ravennati chiudano il primo tempo a +13.

3°Quarto: partenza difficile per le ragazze di Coach Zanardi che perdono una serie di palloni ed aiutano Faenza ad allungare a metà quarto sul +23. Avvicendamenti sul campo per la squadra bresciana con gli innesti delle giovanissime Tempia e Pinardi e con Tomasoni che si guadagna spazi con buone pressioni. Difficoltà a rimbalzo per le Leonesse. Finisce il quarto con le romagnole a +20.

4°Quarto: partenza con le triple di Zanardi e De Cristofaro che portano subito Brescia a -14. La zona delle bresciane rallenta le percentuali delle ravennati che però gestiscono il vantaggio. Finale di partita con errori al tiro per le Leonesse che escono sconfitte dal palazzetto di Faenza consapevoli che ci sarà da lottare per salvarsi e con la chiara idea che ogni partita sarà una battaglia. Johnson termina con 17 punti, Zanardi con 12 ed il capitano De Cristofaro con 10. Ottimi 26 punti per Davis nella squadra romagnola.

Il Tabellino Ufficiale di E-Work Faenza-RMB Brixia Basket 82-66 – Parziali: 24-16, 20-15, 19-12, 19-23.

E-WORK FAENZA Franceschetti 5, Kunaiyi 18, Morioni 13, Cupido 4, Poligari 3, Georgieva, Fabbri, Hinriksdottir 9, Baldi, Niedzwiedzka 4, Egwoh, Davis 26 – All. Ballardini S

RMB BRIXIA BASKET: Johnson 17, Tomasoni R. 3, Zanardi 13, Molnar 3, De Cristofaro 10, Tempia 2, Pinardi M., Scarsi 8 , Scalvini, Rainis 8, Valli, Miller-McCray 2 – All. Zanardi S.