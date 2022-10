Serie A1 femminile, Ragusa passa sul parquet di Brescia: 65-83 il finale

Squadra in casa

Squadra in casa Brixia

Esordio al PalaLeonessa per la RMB Brixia Basket di Coach Zanardi nel match contro la Passalacqua Ragusa valido per la seconda giornata del Campionato di Serie A1 di basket femminile.

Finisce con un chiaro 65-83 segno di un divario ancora netto tra le bresciana e le protagoniste principali della categoria. Basti pensare alla grande prestazione da 24+19 di Anigwe. Davvero domiante ma per le siciliane fanno molto bene anche Hampton, Vitola e Romeo, tutte in doppia cifra.

Brescia dal canto suo tiene per metà gara grazie soprattutto alla buona vena offensiva di Johnson, 23 punti con 9/13 dal campo che però non bastano per arginare il calo che arriva nella seconda metà di gara, 24-36 il break ospite che di fatto determina il risultato finale.

La partita - Match sempre condotto dalle biancoverdi che hanno fatto valere la propria fisicità e la propria propensione al tiro e che hanno visto progressivamente aumentare sempre più il proprio vantaggio fino al punteggio finale di 65-83.

Dopo avere chiuso con 6 punti di vantaggio la prima parte dell’incontro, un parziale di 21-11 nella penultima frazione rende di fatto accademia il quarto periodo di gioco in cui comunque entrambe le squadre continuano a correre e darsi battaglia. Finisce con la meritata vittoria di Ragusa.

Il tabellino di RMB Brixia Basket - Passalacqua Ragusa 65 - 83 (18-22, 41-47, 52-68, 65-83)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 23 (5/5, 4/8), Tomasoni, Zanardi* 12 (2/6, 2/8), Molnar* 6 (0/4, 2/4), De Cristofaro 1 (0/1, 0/3), Tempia, Pinardi 2 (1/1 da 2), Scarsi 6 (3/4, 0/1), Scalvini NE, Rainis, Valli* 11 (4/6, 1/6), Miller Mccray* 4 (2/8 da 2) Allenatore: Zanardi S. Tiri da 2: 17/36 - Tiri da 3: 9/35 - Tiri Liberi: 4/6 - Rimbalzi: 36 18+18 (Miller Mccray 10) - Assist: 15 (Zanardi 7) - Palle Recuperate: 13 (Johnson 2) - Palle Perse: 21 (Johnson 5)

PASSALACQUA RAGUSA: Mallo, Romeo* 14 (0/1, 3/7), Consolini 1 (0/2 da 2), Di Fine NE, Olodo NE, Dotto*, Hampton* 19 (3/9, 3/5), Vitola* 14 (5/9, 0/1), Attura 7 (1/4, 1/4), Ostarello 4 (2/3, 0/2), Anigwe* 24 (9/16 da 2) Allenatore: Diamanti M. Tiri da 2: 20/47 - Tiri da 3: 7/19 - Tiri Liberi: 22/25 - Rimbalzi: 48 21+27 (Anigwe 19) - Assist: 15 (Romeo 6) - Palle Recuperate: 11 (Hampton 4) - Palle Perse: 21 (Romeo 5) Arbitri: Barbiero M., Lanciotti V., Di Marco R.