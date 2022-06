Brixia Brescia, nuovo innesto per la Serie A1: ingaggiata Shaquanda Miller-McCray

Con un post comparso sulla propria pagina Facebook nella tarda mattinata di mercoledì 15 giugno la RMB Brixia comunica di aver ingaggiato Shaquanda Miller-McCray. La nuova Leonessa, classe 1998, è un centro di di nazionalità americana di 193 centimetri di altezza.

La Miller-McCray, classe 1998, ha frequentato la Georgia State University dove ha giocato il campionato di NCAA prima di approdare, nella stagione 2021-2022, all'Eintracht Braunschweig squadra militante nel campionato tedesco di Seconda Divisione.

Nel club tedesco la sua statistica è di stata di 10.5 punti e 7.5 rimbalzi di media, dati che hanno attirato l'attenzione del sodalizio bresciano che per il Campionato di Serie A1 2022-2023 ha deciso di puntare su di lui

"Benvenuta in Italia Shaquanda - conclude il post del Brixia Brescia - Non vediamo l’ora di iniziare la nuova avventura in serie A1"