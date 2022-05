Brixia Brescia, arriva un nuovo colpo per la Serie A1: ingaggiata Brooke Johnson

Brooke Johnson è la prima nuova giocatrice di RMB Brixia Basket Brescia per la stagione 2022/2023. Stagione che ricordiamo le Leonesse disputerrano in Serie A1 grazie allo scambio del titolo sportivo con la Basket Costa.

La Johnson è una giocatrice di nazionalità americana, classe 1996, altezza 183 centrimetri. La statunitense andrà a ricoprire il ruolo di guardia nella squadra bianco blu.

In carriera la nuova giocatrice Brixia ha già militato nella WNBA e nello specifico nelle Las Vegas Aces. In seguito ha giocato in Turchia ed in Grecia dove ha vinto il premio per il miglior difensore dell’anno. Nella stagione 2021-2022 la Johnson ha giocato in l’ultima stagione in Svezia con la canotta del Boras, chiudendo la stagione con un media punti di 17.5 a cui ha aggiunto una media rimbalzi di 6.1 rimbalzi ed assist di 5.2.

La guardia classe 1996 va ad aggiungersi alla nazionale greca Stavriani Vintsilaiou, ai gioielli del vivaio, Carlotta Zanardi e Virginia Tempia, al Capitano Giulia De Cristofaro ed alle confermatissime Carlotta Rainis e Marta Scarsi.