Serie A1 femminile, Brixia Brescia battuta in rimonta dall'Akronos Moncalieri

Nel match del PalaLeonessa valido per la ottava giornata del campionato di Serie A1 di basket femminile vince in rimonta l'Akronos Tech Moncalieri, che gioca metà gara sotto contro RMB Brixia Basket, ma poi piazza un acuto nel terzo quarto per vincere la partita nel periodo conclusivo, 64-69 il finale.

Moncalieri riporta in campo Sagerer, complice l'infortunio che mette fuori causa Trehub, ma come al solito a suonare la carica sono le USA Mitchell (23+9) e Westbeld (18+10);

Brescia gioca una partita tenace col solito duo formato da Johnson, 25, e Zanardi, 22, a far pentole e coperchi ma ancora una volta manca una ghiotta opportunità per riaprire il discorso salvezza.

La partita - Avvio di partita complicato per Moncalieri che dopo 10’ insegue di 7 lunghezze sul 20-13. A segno per le Lunette Westbeld, Mitchell, Landi e capitan Giacomelli (al rientro in campo dopo 5 settimane di stop per infortunio). Le padrone di casa invece con Johnson, Zanardi e Molnar mantengono il vantaggio bresciano a cavallo della doppia cifra fino all’intervallo.

Terzo periodo tutto gialloblù, con Westbeld a suonare per prima la carica insieme a Landi, Reggiani e ovviamente Mitchell. Le Lunette prendono infatti possesso del palcoscenico e con una gran difesa di squadra e un attacco efficiente sia dal pitturato che dalla lunga distanza guadagnano il +5 a 10’ dalla fine.

L’ultima frazione si apre con 4 punti in fila di Mitchell da una parte e Johnson dall’altra. Su assist di Reggiani, Westbeld ne mette poi altri due dal pitturato e poco dopo punisce la difesa bresciana con la tripla del +10 a 7’ dalla fine che obbliga coach Zanardi al timeout.

Poi Brescia prova in tutti i modi a riaprire la partita, riuscendoci a più riprese grazie soprattutto alle solite Zanardi e Johnson. Un jumper di Mitchell e due giri in lunetta di Landi e Sagerer chiudono la partita. Vince Moncalieri 69-64.

Il tabellino di RMB Brixia Basket - Akronos Tech Moncalieri 64 - 69 (20-13, 36-27, 46-51, 64-69)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 25 (5/11, 4/8), Tomasoni, Zanardi* 22 (6/9, 1/8), Molnar* 6 (3/6, 0/2), De Cristofaro, Tempia NE, Pinardi, Scalvini NE, Minelli NE, Rainis* 2 (0/3 da 3), Vente* 7 (3/6 da 2), Baltkojiene 2 (0/3, 0/2) Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 17/37 - Tiri da 3: 5/25 - Tiri Liberi: 15/17 - Rimbalzi: 33 7+26 (Johnson 7) - Assist: 10 (Johnson 4) - Palle Recuperate: 9 (Johnson 3) - Palle Perse: 14 (Baltkojiene 4)

AKRONOS TECH MONCALIERI: Sagerer 2 (0/3, 0/2), Landi Arianna* 10 (1/2, 2/2), Reggiani* 7 (0/3, 1/2), Sklepowicz 2 (1/3 da 2), Landi Alessia NE, Katshitshi* 2 (0/1 da 2), Westbeld* 18 (3/11, 3/8), Mitchell* 23 (9/15, 1/4), Salvini, Nicora NE, Jakpa, Giacomelli 5 (1/2, 1/4) Allenatore: Spanu M.

Tiri da 2: 15/42 - Tiri da 3: 8/22 - Tiri Liberi: 15/21 - Rimbalzi: 49 16+33 (Westbeld 10) - Assist: 15 (Reggiani 5) - Palle Recuperate: 7 (Mitchell 5) - Palle Perse: 19 (Reggiani 4) Arbitri: Dori G., Frosolini I., Castellaneta A.