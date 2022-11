Serie A1 Basket femminile, per la RMB Brixia Brescia arriva un'altra sconfitta

Il Fila San Martino di Lupari vola nell'ultimo quarto e stende la RMB Brixia Brescia, 64-81 il finale.

Milazzo mette 26 punti per San Martino che soffre Molnar, 20 punti, e l'intraprendenza di una Zanardi da 12 in un'inconsueta uscita dalla panchina. Ma la squadra di Serventi, con il 14-23 dell'ultimo parziale, mette al sicuro il risultato d'autorità riscattando il -44 di una settimana fa contro Crema.

La partita - un bel inizio di quarto bresciano con Zanardi tenuta nei primi minuti in panchina. Rainis in regia gestisce bene i possessi delle Leonesse, nota negativa i due falli di Johnson già al quarto minuto. Minuto 3:30 al termine del quarto e massimo vantaggio della squadra veneta a +8. Washington per San Martino chiude il quarto con 9 punti a referto e, per Brescia, Zanardi 6. Finale del periodo con le venete a +6.

Difficile inizio del secondo quarto per Brixia, San Martino allunga a +14 dopo tre minuti, difficoltà bresciana dettata da errori al tiro e, di contro, una Milazzo, sponda veneta, in gran spolvero dall’arco dei tre punti. A metà quarto San Martino a +13. Zanardi, con la solita intensità, e con mano morbida cerca il riavvicinamento alle venete, a due minuti dall’intervallo Brescia a -5. All’intervallo vantaggio di San Martino +5.

Terzo fallo di Rainis e Milazzo al rientro sul parquet dopo la pausa lunga , per le venete, che viaggia con ottime percentuali. Vantaggio San Martino a metà periodo + 11. Brescia, carica di falli, fatica a tenere il ritmo gara. Acuti di Zanardi, Johnson e Molnar per il -4 a quattro minuti dalla fine del terzo quarto. Ottimo impatto al match di Tomasoni che si rende protagonista, a metà tempo, di grandi giocate dettate dalla determinazione e la carica agonistica che sono le sue caratteristiche. Molnar chiude il quarto con 16 punti per le bresciane e, in sponda veneta, Milazzo con 21. Si conclude il periodo con San Martino a +8.

Allungo immediato a +12 per la squadra veneta che, a suon di triple, si ritrova a metà quarto a +21. Ingresso di Scalvini e Pinardi per Brescia che prova a dare uno scossone all’incontro con l’inserimento di giovanissime ma Milazzo, con costanza e mano delicata, mantiene le distanze con triple di qualità. A 3:00 minuti dal termine, Capitan De Cristofaro e Scalvini cercano di ricucire le distanze con buoni punti ma il divario ampio non permette a Brescia di diminuire lo svantaggio. Ottima prova della nazionale Pastrello per San Martino di Lupari squadra che, alla fine, si aggiudica l’incontro con un ultimo quarto gestito in modo esemplare.

Il tabellino di RMB Brixia Basket - Fila San Martino di Lupari 64 - 81 (16-22, 29-34, 50-58, 64-81)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 12 (1/6, 3/9), Tomasoni, Zanardi 12 (2/7 da 3), Molnar* 20 (9/14, 0/4), De Cristofaro* 10 (1/2, 2/5), Tempia, Pinardi, Scalvini 2 (1/1, 0/1), Rainis* 2 (1/1, 0/1), Valli, Morra, Miller Mccray* 6 (3/4 da 2) Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 16/32 - Tiri da 3: 7/31 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 31 9+22 (Johnson 5) - Assist: 16 (Rainis 4) - Palle Recuperate: 7 (Rainis 3) - Palle Perse: 17 (Molnar 3)

FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Washington* 10 (4/9, 0/1), Guarise NE, Verona 2 (1/2 da 2), Milazzo* 26 (3/5, 6/9), Ianezic, Pastrello* 14 (3/3, 2/3), Frigo NE, Russo 3 (0/2, 1/4), Kaczmarczyk* 9 (3/7, 1/3), Arado 1 (0/0, 0/0), Diakhoumpa NE, Dedic* 16 (4/9, 1/2) Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 18/39 - Tiri da 3: 11/25 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 48 15+33 (Dedic 8) - Assist: 15 (Milazzo 5) - Palle Recuperate: 7 (Washington 4) - Palle Perse: 19 (Washington 5) Arbitri: Costa A., Bettini C., Marconi A.