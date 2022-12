Serie A1, il Brixia Brescia combatte ad armi pari con la Virtus Bologna

Nel posticipo del tredicesimo turno della Serie A1 di basket femminile la Virtus Segafredo Bologna espugna il parquet della RMB Brixia Basket col punteggio di 69-88.

Novità in avvio per Brixia nelle dodici in lista, con Ance Aizsila in luogo di Miller-McCray. Per la Virtus Bologna fuori Dojkic.

La partita - parte bene Brescia proprio con il nuovo arrivo, ma la Virtus presto piazza un parziale di 2-20 (6-22), avviato da Zandalasini e Rupert (18) e interrotto solo dalle due triple di Johnson, 16-38 a fine primo quarto.

Sempre Johnson limita il passivo a metà gara sul 36-57 con una tripla ad alto coefficiente di difficoltà per Brixia, che nel frattempo perde Vente per infortunio.

Ci crede Brixia che guidata ancora da una scatenata Johnson (25 punti per lei a fine gara) rientra sino al 49-61 e crede alla clamorosa impresa.,

Break stoppato da Laksa (19) con Bologna che amministra un vantaggio sempre oltre la doppia cifra, rintuzzando ogni tentativo di recupero di una volenterosa Brixia.

Il finale, nonostante i tentativi di Brescia di ricucire, recita +19 per le ragazze di Coach Ticchi.

Con la vittoria la Virtus Segafredo Bologna si prende il secondo posto in classifica, affronterà La Molisana Magnolia Campobasso in Coppa Italia; terza l'Umana Reyer Venezia, che sfiderà il Fila San Martino di Lupari.

Il tabellino di RMB Brixia Basket - Virtus Segafredo Bologna 69 - 88 (16-38, 36-57, 55-71, 69-88)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson 25 (1/8, 6/9), Tomasoni 4 (1/2, 0/1), Zanardi* 7 (0/1, 1/8), Molnar* 10 (4/7, 0/2), De Cristofaro 3 (1/3 da 3), Tempia*, Pinardi, Scarsi, Rainis, Vente* 8 (3/7 da 2), Aizsila* 7 (2/4, 1/3), Crudo 5 (2/3, 0/2) Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 13/36 - Tiri da 3: 9/29 - Tiri Liberi: 16/18 - Rimbalzi: 35 11+24 (Tomasoni 10) - Assist: 11 (Johnson 3) - Palle Recuperate: 11 (Zanardi 4) - Palle Perse: 14 (Johnson 3)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa* 7 (2/3, 1/3), Rupert* 18 (2/4, 4/5), Barberis 7 (1/2, 1/2), Andre' 8 (2/3 da 2), Zandalasini* 10 (4/8, 0/3), Orsili 4 (1/3, 0/2), Parker* 7 (3/6, 0/1), Laksa* 19 (1/5, 4/10), Cinili 8 (1/2, 2/2) Allenatore: Ticchi G.

Tiri da 2: 17/36 - Tiri da 3: 12/30 - Tiri Liberi: 18/24 - Rimbalzi: 48 16+32 (Rupert 9) - Assist: 20 (Del Pero 4) - Palle Recuperate: 8 (Pasa 3) - Palle Perse: 17 (Del Pero 3)

Arbitri: De Biase S., Cassinadri A., Mignogna C.