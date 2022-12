Serie A1 Basket femminile, RMB Brixia Brescia ko nel Derby contro la Parking Graf Crema

Derby per cuori forti quello tra Parking Graf Crema ed RMB Brixia Brescia, derby valido per la 10° giornata di andata dal campionato di Serie A1 di basket femminile. Un Derby peraltro dal valore doppio, per il campanile e, soprattutto, per la classifica, dove le due squadre lombarde occupano l'ultima posizione seppur in compagnia della Bruschi San Giovanni Valdarno e della Gesam Gas e Luce Lucca.

Finisce 72-65 al termine di un match combattuto con Crema che si prende la prima vittoria in casa del suo campionato.

La partita - Non una gara facile per le pardrone di casa contro l'ex Vente (16 punti per lei) all'esordio con la canotta delle Leonesse. Le cremasche civono di strappi per tutta la gara, con la Brixia Brescia che spesso è brava a ricucire grazie alle iniziative di Johnson (22) e Zanardi (14).

Il parziale decisivo arriva con un 13-0 nell'ultimo quarto in cui l'americana Dickey è tra le protagoniste: per Crema però top scorer è il duo Conte-Kaba, con 18 punti ciascuna.

Finisce 72-65 e per le ragazze di Coach Zanardi arriva la nona sconfitta su 10 incontri in stagione.

Il tabellino di Parking Graf Crema - RMB Brixia Basket Brescia 72 - 65 (21-20, 43-38, 54-51, 72-65)

PARKING GRAF CREMA: D'Alie* 2 (1/3, 0/3), Melchiori* 10 (4/7, 0/5), Nori, Conte 18 (3/3, 3/5), Kaba* 18 (5/13 da 2), Capoferri NE, Radaelli, Caccialanza NE, Rizzi NE, Pappalardo NE, Dickey* 9 (2/9 da 2), Meresz* 15 (5/13, 1/1) Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 20/49 - Tiri da 3: 4/14 - Tiri Liberi: 20/25 - Rimbalzi: 31 9+22 (Kaba 9) - Assist: 10 (D'Alie 6) - Palle Recuperate: 11 (Melchiori 3) - Palle Perse: 12 (D'Alie 4) - Cinque Falli: Kaba

RMB BRIXIA BASKET BRESCIA: Johnson* 22 (1/7, 6/7), Tomasoni, Zanardi* 14 (3/5, 1/5), Molnar* 4 (2/3, 0/2), De Cristofaro 2 (0/0, 0/0), Pinardi NE, Scarsi 2 (1/1 da 2), Scalvini NE, Rainis* 3 (0/1, 1/4), Frattoni* 16 (7/14 da 2), Valli NE, Miller Mccray 2 (1/2 da 2) Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 15/33 - Tiri da 3: 8/18 - Tiri Liberi: 11/15 - Rimbalzi: 39 7+32 (Johnson 8) - Assist: 7 (Johnson 5) - Palle Recuperate: 7 (Zanardi 2) - Palle Perse: 24 (Zanardi 7) - Cinque Falli: Molnar

Arbitri: Martellosio M., Ugolini E., Castellaneta A.