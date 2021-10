Germani Brescia, la vittoria ancora non arriva: sconfitta a Trieste

La squadra di coach Magro costruisce ma non raccoglie. E intanto i punti in classifica sono ancora a zero

Testa bassa e pedalare, spalmando su tutti i 40′ di gioco gli sforzi difensivi e offensivi che portano frutti positivi. Manca continuità alla Germani Brescia, costretta a incassare la terza sconfitta in avvio di stagione sul campo dell’Allianz Pallacanestro Trieste. Manca continuità, non carattere. Non si spiegherebbe altrimenti la rimonta di una squadra che in trasferta è capace di risalire dal -16 dell’intervallo lungo al +2 del quarto periodo, senza però riuscire a tenere in pugno la gara fino alla fine. Onore a Trieste, che con un ultimo sforzo riesce a conquistare la vittoria, ma anche a Brescia, a cui manca davvero poco per far sì che gli sforzi compiuti in campo portino alla conquista dei punti in palio.

Trieste-Brescia, la gara

Dopo una partenza energica ed equilibrata, i padroni di casa non si lasciano scappare l’occasione di affondare i denti nella giugulare della formazione biancoblu, approfittando del momento di impasse degli uomini di coach Magro per marcare il netto solco con il quale archiviano il primo tempo (+16).

Sfoderando una maggior aggressività difensiva, di pari passo con un calo delle percentuali del team giuliano, la seconda metà di gara è vetrina di una Germani (Della Valle 19 punti, Mitrou-Long e Cobbins 15) che dimostra di saper reagire e in grado di aggrapparsi con tutte le proprie forze al match, senza riuscire, tuttavia, a mantenere il vento a proprio favore quel tanto che basta per capitalizzare lo sforzo e agguantare l’agognato primo successo stagionale. Arriverà presto, chi scrive ne è sicuro. Nel basket, come nella vita, a volte bisogna solo lavorare sodo e avere la giusta pazienza.

Trieste-Brescia, il tabellino

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE-GERMANI BRESCIA 80-72 (16-16, 47-31, 59-55)

Allianz Pallacanestro Trieste: Banks 25 (4/7, 3/5), Sanders 12 (4/7), Fernandez 4 (1/2, 0/1), Konate 4 (1/4, 0/1), Deangeli ne, Mian, Delia 6 (2/3), Cavaliero, Campogrande 14 (2/2, 3/3), Grazulis 10 (1/1 da tre), Lever 5 (1/1 da tre).

All: Ciani

Germani Brescia: Gabriel 7 (2/4, 1/6), Moore, Mitrou-Long 15 (7/8, 0/3), Petrucelli 4 (2/2, 0/2), Della Valle 19 (1/3, 3/9), Eboua, Parrillo, Cobbins 15 (7/13), Biatcha ne, Burns 3 (0/2, 1/1), Laquintana 7 (1/3, 1/3), Moss 2 (1/1, 0/1).

All: Magro

Arbitri: Vicino, Baldini e Vita