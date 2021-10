Colpo Germani: vittoria esterna a Sassari

Squadra in casa

Soffia dal mare l’aria di festa della Germani, che incornicia una prestazione brillante espugnando il fortino sassarese del PalaSerradimigni. Il successo in terra sarda ha il profumo della rivalsa e la forma di un cammino sempre più a fuoco verso la ricerca della propria essenza e maturità: Brescia c’è e ha saputo dimostrarlo.

Una partenza equilibrata apre i battenti di un match che lascia emergere fin da subito il lucido approccio del team biancoblu, autore di un’energica prima parte di gara che si fa via via più avvincente con lo scorrere dei minuti sul cronometro. La Germani tiene testa ad un’avversaria di qualità e blasone qual è la Dinamo e lo fa governando l’incontro in maniera pressoché costante e senza intoppi (prendendo anche il largo nel punteggio sul +16 al 30′) fino ad ottenere il meritato trionfo finale che sancisce la seconda vittoria consecutiva. Sugli scudi bresciani Amedeo Della Valle, top scorer di serata con 21 punti, e un esorbitante Naz Mitrou-Long, che mette a segno ben 17 punti, 10 rimbalzi e 6 assist (pallacanestrobrescia.it).

Sassari-Brescia, il tabellino

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – GERMANI BRESCIA 65-76 (17-18, 32-40, 46-62)

Banco di Sardegna Sassari: Logan 11 (3/9, 1/6), Clemmons 4 (1/3, 0/4), Gandini ne, Treier 6 (3/3, 0/2), Burnell 7 (1/2, 1/2), Bendzius 16 (3/5, 3/7), Mekowulu 10 (4/5, 0/1), Gentile 8 (0/3, 2/2), Battle 3 (1/3, 0/1), Sanna ne, Diop ne, Borra.

All: Cavina

Germani Brescia: Gabriel 6 (3/4, 0/1), Moore 8 (2/7, 1/3), Mitrou-Long 17 (5/9, 2/5), Petrucelli 2 (1/1, 0/1), Della Valle 21 (1/4, 5/13), Eboua, Parrillo, Cobbins 7 (3/3), Burns 7 (3/8), Laquintana, Rodella ne, Moss 8 (1/4, 2/3).

All: Magro

Arbitri: Begnis, Paglialunga e Catani

