Germani Brescia, sconfitta nella prima di campionato

Se è vero che i tabù sono fatti per essere sfatati, è altrettanto lecito affermare che invertire la tendenza di un’Enerxenia Arena ‘stregata’ non è impresa da poco. Al termine della prima giornata di campionato la Germani Brescia arriva ad un passo dal successo contro la Openjobmetis Varese, raddrizzando una partenza killer da parte della formazione biancorossa senza però riuscire a completare l’impresa. Il finale convulso del match lascia all’OJM i due punti in palio, lasciando senza soddisfazione il desiderio di espugnare il fortino di Masnago a distanza di tre anni dall’ultima volta.

A Brescia va il merito di aver ribaltato un avvio di gara particolarmente in salita, che ha visto gli avversari autori di una partenza a tutto gas e ampiamente padroni della partita per i primi 10′. Con forza e orgoglio, Brescia concretizza la propria rimonta nel secondo e terzo quarto, quando la sfida inizia ad assumere i connotati di un vero e proprio duello, combattuto punto a punto e rivelatore di un finale deciso ad una manciata di secondi dalla sirena. La penetrazione di Della Valle che secondo la terna arbitrale non merita un fischio apparso ai più sacrosanto e la tripla a fil di sirena scoccata da Gabriel in equilibrio precario delineano i connotati della sconfitta dei biancoblu (Della Valle 18 punti + 3 assist, Cobbins 14 punti + 6 rimbalzi), che domenica prossima esordiranno di fronte al proprio pubblico ospitando la sorpresa Tortona (pallacanestrobrescia.it).

Varese-Brescia, il tabellino

OPENJOBMETIS VARESE-GERMANI BRESCIA 75-72 (27-12, 38-37, 59-58)

Openjobmetis Varese: Gentile 18 (7/10, 0/5), Amato 3 (1/6 da tre), Beane 17 (4/5, 3/5), Sorokas 3, De Nicolao 3 (1/3 da tre), Wilson 3 (0/3, 1/2), Librizzi ne, Egbunu 12 (5/6), Virginio ne, Ferrero, Jones 16 (5/11, 1/4), Caruso ne.

All: Vertemati.

Germani Brescia: Gabriel 11 (1/2, 3/6), Moore 1, Mitrou-Long 9 (3/10, 1/6), Petrucelli 4 (2/7, 0/3), Della Valle 18 (3/10, 1/1), Eboua 3 (1/1, 0/1), Parrillo ne, Cobbins 14 (7/9), Burns 6 (3/4, 0/2), Laquintana ne, Rodella ne, Moss 6 (1/1, 1/1).

All: Magro.

Arbitri: Giovannetti di Terni, Paglialunga di Massafra (TA) e Pepponi di Spello (PG).

Note: Tiri da due: Varese 21/36 (58%), Brescia 21/46 (46%); Tiri da tre: Varese 7/26 (27%), Brescia 6/21 (29%); Tiri liberi: Varese 12/20 (60%), Brescia 12/18 (67%); Rimbalzi: Varese 44 (RD 30, RO 14), Brescia 31 (RD 22, RO 9).

Foto pallacanestrobrescia.it