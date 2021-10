Germani, finalmente il sorriso: vittoria contro Napoli

Scusate il ritardo! La Germani Brescia conquista la prima, preziosissima vittoria in campionato, superando una coriacea GeVi Napoli grazie a una partita di grande concentrazione, testimoniata dalle ottime percentuali al tiro della formazione biancoblu. I 98 punti a referto sono la testimonianza di una squadra che rema compatta per raggiungere i propri obiettivi, il primo dei quali era, appunto, sbloccare il fastidioso zero in classifica che la accompagnava.

Germani Brescia-Napoli, la gara

Brescia si gode un superbo Mitrou-Long da 29 punti e 7 assist, un Petrucelli da 19 punti e 5/5 dalla lunga distanza e un Della Valle da 17 punti, capace di spaccare la partita con tre triple a segno consecutive. Ma in un PalaLeonessa A2A che l’ha tenuta per mano per tutti i 40′, è tutta la squadra bresciana a salire in cattedra, mostrando voglia, disciplina e quelle giocate che ogni domenica dovranno accompagnare il quintetto guidato da Alessandro Magro, alla prima vittoria in Serie A da capo allenatore.

La Germani parte a razzo, collezionando un parziale mortifero che tuttavia non intimorisce una GeVi in grado di recuperare per tempo le redini del gioco. La gara si stabilisce sulla via dell’equilibrio fino a metà del terzo quarto, quando Brescia riesce a sfruttare a proprio favore l’inerzia dettata dal match e capitalizzare gli sforzi mettendo a segno il primo vero allungo di serata (+11 al 30’). Caparbia nel gestire giudiziosamente il bottino accumulato, evitando distrazioni, rispondendo colpo su colpo ai tentativi dei partenopei di rientrare in partita e senza sprecare quanto di buono messo in cassaforte, Brescia arriva fino in fondo: il successo, questa volta, è tinto di biancoblu (pallacanestrobrescia.it).

Germani Brescia-Napoli, il tabellino

GERMANI BRESCIA-GEVI NAPOLI 98-88 (26-21, 41-39, 70-59)

Germani Brescia: Gabriel 8 (1/3, 2/7), Moore 2 (1/5, 0/2), Mitrou-Long 29 (11/15, 1/5), Petrucelli 19 (2/5, 5/5), Della Valle 17 (1/3, 5/6), Eboua, Parrillo, Cobbins 6 (3/5), Djiya ne, Burns 9 (4/6), Laquintana 3 (0/1, 1/2), Moss 5 (1/2, 1/2). All: Magro

GeVi Napoli: Zerini 2 (1/1), Mc Duffie 22 (5/7, 2/4), Grassi ne, Matera ne, Velicka 9 (1/2, 2/6), Parks 3 (0/3, 1/2), Marini 5 (1/1, 1/3), Mayo 10 (2/3, 2/9), Elegar 13 (4/7), Uglietti 2 (1/2), Lombardi, Rich (/, /), Rich 22 (2/5, 6/7). All: Sacripanti

Arbitri: Paternicò, Bongiorni e Capotorto