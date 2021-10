Germani Brescia, ancora una vittoria

Three in a row, come direbbero oltreoceano: la Germani Brescia colleziona il terzo successo consecutivo superando con grande autorità la Fortitudo Bologna e lo fa sciorinando una prova dai numeri stellari, ampiamente controllata per tutto l’arco dei 40′ e terminata sul punteggio di 97-81. Una Germani apparsa convinta e in splendida forma guadagna due punti dal peso specifico elevatissimo tanto per la classifica quanto, e soprattutto, per alimentare quella fiducia in costante crescendo che nelle ultime settimane ha portato a raccogliere i frutti di quanto seminato finora, con pazienza e cura. Per la Germani il bottino è lusinghiero, da qualsiasi parte la si voglia vedere: Brescia porta cinque giocatori in doppia cifra (Mitrou-Long top scorer con 25 punti a referto), fa lavoce grossa a rimbalzo (38-25) e alla voce assist (20-8) e, soprattutto, ottiene un dominio pressoché totale dal punto di vista della valutazione, chiusa sul 110-71. Fin dalle prime battute, la Germani approccia il parquet puntando su una vena offensiva smagliante (sono 59 i punti messi a referto nella prima metà di gara, di cui ben 33 solo nel secondo quarto!) e difendendo il fortino del PalaLeonessa A2A con il coltello tra i denti. Forti di quanto costruito passo passo, azione dopo azione, al termine del primo tempo gli uomini di Alessandro Magro creano un solco netto ed evidente con gli ospiti felsinei (+20) che spiana la strada verso il successo. La Fortitudo prova a rientrare in partita, ma la sentenza finale plana leggera sul PalaLeonessa A2A e racconta di una Germani strepitosa e in evoluzione, con la fame negli occhi e un’altra, preziosissima, vittoria in tasca (pallacanestrobrescia.it).

Brescia-Fortitudo Bologna, il tabellino

GERMANI BRESCIA – KIGILI FORTITUDO BOLOGNA 97-81 (26-18, 59-39, 77-56)

Germani Brescia: Gabriel 13 (2/3, 3/6), Moore 10 (3/5, 1/1), Mitrou-Long 25 (3/5, 6/8), Petrucelli 3 (0/1, 1/2), Della Valle 12 (2/2, 2/16), Eboua 6 (2/2 da tre), Parrillo 1, Cobbins 4 (1/1), Burns 13 (6/8, 0/1), Laquintana 7 (2/3, 1/4), Djiya, Moss 3 (0/1, 1/1). All: Magro

Fortitudo Bologna: Ashley 11 (2/6), Aradori 16 (5/9, 0/2), Mancinelli 12 (3/5, 2/4), Durham 10 (1/5, 2/5), Procida 2 (0/1, 0/1), Benzing 11 (3/5, 0/3), Manna ne, Richardson 8 (0/5, 2/4), Baldasso 3 (1/3 da tre), Groselle 8 (2/2). All: Martino

Arbitri: Mazzoni, Dori e Galasso

Foto pallacanestrobrescia.it