Brescia fa 13: battuta Trento

In passato fare 13 era sinonimo di un colpo di fortuna, che spesso permetteva di vincere spesso una somma cospicua di denaro. Per la Germani, però, il significato di questa frase è destinato a cambiare: Brescia fa 13 – nel senso che conquista la tredicesima vittoria consecutiva – ma anche il successo contro la Dolomiti Energia Trentino è tutt’altro che il risultato di un colpo di fortuna. Piuttosto, è il risultato del lavoro che la squadra ha saputo fare in campo per tutti i 40′, prendendo le redini del match, resistendo ai tentativi degli ospiti di tornare in partita e arrivando alla sirena finale con un eloquente +24 (86-62) che le permette di salire a quota 34 punti in classifica e di tenere le mani sul terzo posto della graduatoria.

Fin dove può arrivare questa Germani Brescia, nessuno lo sa. Quel che è certo, è che questa stagione disputata sulle ali della gloria e del successo è destinata a rimanere negli annali per molto, moltissimo tempo. Nonostante una gara che lo stesso coach Alessandro Magro ha definito tutt’altro che perfetta, Brescia va oltre le assenze per infortunio di Cobbins, uno dei giocatori più in forma degli ultimi mesi, e di Parrillo e gli acciacchi di Burns, facendo di necessità virtù per larghi tratti del match, con quintetti decisamente sperimentali, costruiti attorno agli sforzi di tutti i singoli disponibili. Contro una Dolomiti Energia Trentino come di consueto fisica e intensa, Brescia sa farsi trovare pronta sin dal primo quarto, iniziato con le marce basse ma terminato in crescendo: è da lì che i biancoblu prendono l’inerzia e controllano in maniera continuativa il match, mantenendo una mentalità lucida nel rintuzzare i tentativi di rientro degli ospiti e arrivando in scioltezza alla sirena finale (Gabriel 18 punti, Della Valle 16, Mitrou-Long 13), che decreta il successo numero 17 in campionato della squadra di casa. Ciò che Brescia concede a Trento è giusto il tempo di un avvio equilibrato per i primi 5′ del primo quarto: superata la seconda metà del periodo, infatti, la Germani inizia subito a prendere il largo nel punteggio. Il +14 collezionato al 10′ viene fortificato dal +13 con il quale il team bresciano archivia il primo tempo, frutto di un apporto corale energico nelle due metà del campo. Al rientro sul parquet, la Dolomiti Energia tenta la reazione per riacciuffare le redini di un match che sembra essere sfumato anzitempo per la formazione bianconera: sulla strada della rimonta, però, c’è una Brescia arcigna che stringe il coltello tra i denti e vola ancora ad alta quota nonostante un tentativo di rientro da parte dei trentini (+11 al 30′). Nell’ultimo quarto, Brescia non fa scherzi: allargando nettamente la forbice del divario, i ragazzi di coach Alessandro Magro gestiscono energie e benzina a dovere, scrivendo un’altra grandiosa pagina di sport (pallacanestrobrescia.it).

Brescia-Trento, il tabellino

GERMANI BRESCIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 86-62 (26-12, 45-32, 63-52)

Germani Brescia: Gabriel 18 (5/7, 2/3), Moore 6 (2/4), Mitrou-Long 13 (3/4, 2/9), Mobio, Petrucelli 12 (5/8, 0/1), Della Valle 16 (1/2, 3/8), Eboua 7 (2/4), Parrillo ne, Burns 6 (3/5, 0/1), Laquintana, Rodella, Moss 8 (1/2, 1/1). All: Magro

Dolomiti Energia Trentino: Johnson 2 (1/4, 0/2), Bradford 9 (1/5, 2/5), Williams 15 (6/8, 0/1), Reynolds 9 (3/4, 1/5), Gaye ne, Conti 4 (1/1), Morina ne, Forray 5 (0/3, 1/4), Flaccadori 5 (1/6), Mezzanotte ne, Ladurner, Caroline 13 (5/10, 0/2). All: Molin

Arbitri: Bartoli, Grigioni e Di Francesco