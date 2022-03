La Germani vince ancora: superata Brindisi

Il cammino luminoso della Germani Brescia acceca anche la Happy Casa Brindisi, vittima consecutiva numero nove caduta al cospetto della squadra lombarda. È record, visto che la squadra biancoblu eguaglia la striscia più lunga di vittorie consecutive dal ritorno in Serie A. Sempre più protagonista di una marcia vincente tutt’altro che casuale e sedimentando il proprio valore partita dopo partita, Brescia scardina anche la serratura del PalaPentassuglia (83-88 il finale) al termine di un match bilanciato e combattuto strenuamente ad armi pari fino allo squillo dell’ultima sirena, conquistando un successo che regala ulteriore slancio e fortifica il posizionamento al terzo gradino della classifica.

Orfana del principale terminale offensivo (Amedeo Della Valle è alle prese con un virus gastrointestinale), la Germani ha dimostrato di essere in grado di fare di necessità virtù e tenere testa ad un roster di tutto rispetto come quello pugliese con le sole proprie forze, distribuendo con lucidità energie e compiti tra tutte le componenti in campo. In una serata nella quale John Petrucelli tocca il proprio season high (23 punti, 3 rimbalzi e 1 assist) e la coppia Mitrou-Long/Laquintana firma 20 punti a testa (career high per il play pugliese), Brescia mette in luce, ancora una volta, tutto quello di cui è capace.

Dopo un inizio a polveri bagnate per i primi 2′ di gioco, Brindisi ingrana la marce alte: trascinata da efficaci soluzioni in attacco e con una percentuale al tiro dall’arco particolarmente lusinghiera (62.5%), la squadra pugliese archivia il primo quarto con ben dieci punti di dote. Dopo un inizio faticoso, Brescia risale di colpi tanto in difesa quanto in attacco, rientrando a stretto contatto della Happy Casa fino ad impattare sul 39-39 della pausa lunga. Ricucito lo strappo con uno sforzo di energia non indifferente, la Germani torna in campo per disputare un terzo quarto ad alta intensità: la sfida rimane un duello testa a testa, spuntato dai padroni di casa al 30′ con un +5 guadagnato a fil di sirena e un ultimo quarto tutto da scrivere. Con il fiato sospeso fino alla sirena finale e spettatori di una lotta senza interruzioni, per il nono turno consecutivo il verdetto vincente è biancoblu, ennesima prova di forza di un gruppo che sta mettendo in mostra tutto il proprio valore (pallacanestrobrescia.it).

Brindisi-Brescia, il tabellino

HAPPY CASA BRINDISI – GERMANI BRESCIA 83-88 (26-16, 39-39, 59-54)

Happy Casa Brindisi: Adrian 4 (1/3, 0/2), Gaspardo 12 (3/6, 2/3), Redivo 16 (2/6, 4/8), Clark 5 (1/6, 1/1), Perkins 20 (8/14, 0/1), Gentile 16 (4/6, 2/4), Zanelli 8 (1/3), Fusco ne, Visconti, De Zeeuw 2 (1/1, 0/2), Udom. All: Vitucci

Germani Brescia: Gabriel 5 (1/4, 1/4), Moore 4 (2/5), Mitrou-Long 20 (4/10, 2/7), Mobio ne, Petrucelli 23 (2/7, 5/9), Eboua ne, Parrillo ne, Cobbins 10 (5/5), Burns 6 (1/3), Laquintana 20 (6/8, 0/1), Rodella ne, Moss. All: Magro

Arbitri: Lo Guzzo, Martolini e Brindisi