Germani Brescia, si interrompe la striscia positiva

Squadra in casa Aquila Trento

Si ferma tra la brezza frizzante di montagna la corsa della Germani Brescia, che sul parquet della BLM Group Arena raccoglie il primo stop dopo tre vittorie consecutive. A interrompere la scalata della squadra di coach Alessandro Magro e impedire la quarta sinfonia è una Dolomiti Energia Trentino che non prende mai in mano la sfida, fisica, tosta e sui binari dell’equilibrio per tutto l’arco della gara, ma padrona di qualche episodio maneggiato con più cinismo e lucidità sul finale.

Il colpo di coda bianconero, arrivato al termine di un reale duello, vale all’Aquila il successo in palio: a Brescia resta certamente il rammarico dei due punti lasciati per strada contro una diretta concorrente, ma anche la consapevolezza di poter competere contro tutti, pronti a riavvolgere il nastro per aggiustare qualche situazione ma ancora e sempre dritti verso la mèta.

Protagonista indiscusso e leitmotiv della gara è il sostanziale equilibrio che regna tra le due squadre, espresso tanto nel punteggio (eloquente è il 33-33 sul tabellone al termine del primo tempo) quanto nel bilanciamento delle situazioni di gioco, che lasciano trapelare all’orizzonte un epilogo del tutto aperto. Trento ha l’occasione per allungare nella seconda metà di gara e ne approfitta nel terzo quarto, ma la truppa bianconera non si spinge oltre il +5 del 30′. Duellando punto a punto fino alle battute finali del match, i padroni di casa trovando i canestri giusti al momento giusto: tanto basta alla Dolomiti Energia per sigillare il proprio fortino e guadagnare la vittoria (pallacanestrobrescia.it).

Trento-Brescia, il tabellino

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GERMANI BRESCIA 78-72 (16-17, 33-33, 55-50)

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 13 (2/6, 1/6), Williams 12 (4/5, 1/3), Reynolds 19 (3/5, 2/9), Conti, Forray 2 (1/1, 0/3), Flaccadori 15 (5/7, 1/4), Saunders 8 (3/4), Mezzanotte, Ladurner, Caroline 9 (4/6, 0/2). All: Molin

Germani Brescia: Gabriel 3 (0/1, 1/4), Moore, Mitrou-Long 21 (2/6, 3/6), Petrucelli 9 (2/4, 1/5), Della Valle 13 (1/4, 2/4), Eboua 1, Parrillo, Cobbins 9 (3/4), Biatcha ne, Burns 8 (4/7), Laquintana 5 (1/2, 1/3), Moss 3 (1/5 da tre). All: Magro

Arbitri: Lanzarini, Bettini e Marziali