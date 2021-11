Basket, sconfitta al fotofinish per Orzinuovi

La truppa di coach Massimo Bulleri lascia il passo all’Assigeco Piacenza, brava a non mollare mai. Fatale agli orceani l’ultimo quarto perso 23-34.

Orzinuovi-Assigeco, la gara

Pronti, partenza ed è Corbett ad aprire le danze tramite un terzo tempo fulmineo, al quale fa eco un cesto in post basso di pregevole fattura da parte di Renzi, abile nello sfruttare il piede perno. L’Assigeco costruisce la propria manovra offensiva affidandosi alle iniziative di Devoe e Sabatini, autentico metronomo in cabina di regia e bravo ad innescare i compagni nelle diverse situazioni (8-5 al 5’). Orzinuovi prova a scavare un primo solco, ma Pascolo continua a fare pentole e coperchi nel pitturato avversario tenendo a galla Piacenza con il suo talento offensivo. Coach Massimo Bulleri decide di rigettare nella mischia capitan Spanghero, per cercare di alzare il ritmo in zona d’attacco. E’ una scelta che paga, in quanto l’Agribertocchi si guadagna il bonus obbligando coach Stefano Salieri a sospendere il tempo. Al rientro sul parquet Giordano, dotato di grande energia e grinta ruba palla a Sabatini e scrive cinque lunghezze di vantaggio (19-14 al 10’). Il secondo quarto è inaugurato da un jumper di Rupil, ma Devoe, in piede perno, e Galmarini, dalla linea della carità, non indietreggiano e siglano quattro punti rapidi, prima che Spanghero dia nuovo ossigeno all’Agribertocchi, in un frangente della gara in cui ci sono basse percentuali e lieve intensità in entrambi i fronti del campo (23-18 al 15’). Orzinuovi gestisce in maniera ottimale la lotta a rimbalzo correndo bene in transizione e volando sulle otto lunghezze di vantaggio, con coach Stefano Salieri a chiamare un timeout per dare una scossa ai suoi.

Alla ripresa delle ostilità è Galmarini ad interrompere il digiuno ospite mediante una tripla, alla quale Renzi controbatte grazie ad una conclusione in avvitamento che non lascia scampo alla difesa viaggiante. L’Agribertocchi può così andare in pausa con la testa avanti (37-30 al 20’). Sono Guariglia, in contropiede, e Pascolo, eccellente nell’eludere la marcatura di Epps, a sparigliare le carte nel terzo quarto, cogliendo di sorpresa la difesa orceana. Coach Massimo Bulleri decide di chiamare i suoi in panchina, con l’intenzione di dare una nuova quadratura. Renzi premia puntualmente la scelta dello staff tecnico casalingo mettendo a referto cinque punti rapidi, immediatamente rintuzzati da Devoe e Guariglia, caratterizzati da grande cinismo (48-41 al 25’). Devoe e Galmarini non demordono gettandosi a capofitto nel pitturato accorciando sul -7, prima che Epps mandi a bersaglio una tripla che vale la doppia cifra di vantaggio (59-49 al 30’). L’ultimo quarto inizia con un parziale di 0-6 in favore dell’Assigeco e con due palloni persi in maniera sanguinosa da parte di Orzinuovi. Piove sul bagnato per l’Agribertocchi. Galmarini riporta lo svantaggio ad un solo punto di discrepanza e compiendo il sorpasso grazie ad un parziale di 2-17 che piega la tenuta psicologica di Orzinuovi. Spanghero da vero capitano prova a ricucire lo strappo sempre più ampio (64-71 al 35’). Gli ultimi cinque minuti sono una girandola di emozioni e di tiri ad altissime percentuali dai quali nasce una sparatoria tra Galmarini, Spanghero e Corbett. Orzinuovi avrebbe il tiro della vittoria, ma la conclusione di Corbett finisce sul ferro e l’Assigeco vince la partita (orzibasket.com).

Orzinuovi-Assigeco, il tabellino

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 82 - ASSIGECO PIACENZA 83

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Spanghero 14, Corbett 21, Sandri 3, Epps 10, Renzi 24, Giordano 6, Rupil 4, Janelidze, Fokou, Martini ne, Magarini ne, Wicramanayake ne. Allenatore: Massimo Bulleri.

ASSIGECO PIACENZA: Sabatini 10, Querci 8, Devoe 23, Pascolo 19, Guariglia 4, Galmarini 19, Carr, Deri, Seck ne, Cesana ne. Allenatore: Stefano Salieri.

PARZIALI (19-14;18-16;22-19;23-34).

ARBITRI: Ursi, Yang Yao, Lupelli.