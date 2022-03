Ancora uno stop per Orzinuovi: vince Treviglio

Sconfitta casalinga per l’Agribertocchi Orzinuovi. La truppa di coach Massimo Bulleri lascia strada alla Gruppo Mascio Treviglio, che si aggiudica l’intera posta in palio.

Orzinuovi-Treviglio, la gara

Treviglio parte subito aggressiva e con il piede sopra l’acceleratore firmando un parziale di 0-7 grazie ai punti di Sacchetti, artefice di una tripla, Langston e Miaschi, cinico in ogni occasione. Tocca a Renzi interrompere il digiuno con un cesto di pregevole fattura, al quale fanno eco un ispirato Baldassarre e Sandri, mentre la Gruppo Mascio fatica a trovare il fondo del secchiello (13-11 al 5’). Tuttavia Langston e Miaschi, tra i più ispirati nelle fila orobiche, permettono a Treviglio di rimanere a galla, nonostante Rebec, abile in cabina di regia, e Martini, chirurgico al tiro piazzato, proseguano a martellare il ferro avversario, consentendo all’Agribertocchi di mettere la testa avanti nel punteggio (21-19 al 10’). Il secondo quarto segue il canovaccio del primo, Orzinuovi prova ad allungare, ma si dimentica di fare i conti con capitan Reati. L’esterno trevigliese, infatti, mette in mostra la specialità della casa e, tramite due triple consecutive, apre la strada per un parziale di 0-12 obbligando coach Massimo Bulleri a sospendere il tempo (27-34 al 15’). Al rientro in campo Orzinuovi rialza la testa, merito delle iniziative di Baldassare e Renzi, torna sotto la doppia cifra di svantaggio, alzando anche l’intensità in difesa e conquistando diversi rimbalzi offensivi poi tramutati in canestro (35-43 al 20’). L’inizio del terzo periodo vede un’Agribertocchi vivace in entrambi i fronti del campo e presente a rimbalzo. Questo consente agli orceani, grazie alle iniziative di Rebec e Renzi che accorciano il gap a due punti. Miaschi e Sacchetti, coadiuvati dal solito Reati, micidiale nel tiro da tre punti, dànno però uno strappo ulteriore (49-57 al 25’). Orzinuovi cerca di lottare, ma Treviglio fa valere la sua profondità nel roster e la sua qualità, costringendo coach Massimo Bulleri a chiamare un timeout. Tuttavia la musica non cambia, in quanto Miaschi e Bogliardi, dalla lunga distanza piegano l’Agribertocchi (59-73 al 30’). L’ultimo quarto è avaro di emozioni e Treviglio, forte del tesoretto accumulato nei quarti centrali gestisce senza troppi patemi il risultato. Baldassarre e Sandri cercano di mantenere accesa la luce, ma ormai è tardi. La Gruppo Mascio sbanca Orzinuovi (Facebook Pallacanestro Orzinuovi).

Orzinuovi-Treviglio, il tabellino

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 78 GRUPPO MASCIO TREVIGLIO 91

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Giordano 2, Rebec 13, Sandri 15, Baldassarre 15, Renzi 19, Janelidze 8, Martini 6, Fokou, Magarini ne, Spinoni, Wickramanayake.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Rodriguez 4, Sollazzo 14, Miaschi 18, Sacchetti 10, Langston 12, Reati 14, Bogliardi 11, D’Almeida 8, Lupusor, Abati Toure ne.

PARZIALI: (21-19,14-24;24-30;19-18).

ARBITRI: Gagliardi, D’Amato, Saraceni

Foto Facebook Pallacanestro Orzinuovi