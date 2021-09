La RMB Brixia Basket Brescia tiene testa alla Pallacanestro Femminile Broni 93: la cronaca

Nuovo scrimmage contro una formazione di Serie A1 per la Brixia Brescia che al PalaBrera incrocia le scarpette da gioco con la Pallacanestro Femminile Broni 93

Ancora un test contro una formazione di Serie A1 per la RMB Brixia Basket Brescia che, dopo aver affrontano le campionesse d'Italia della Reyer Venezia e la quotitissima Famila Schio, incrocia le scarpette da gioco con la Pallacanestro Femminile Broni 93.

Si gioca al PalaBrera di Broni e, per la prima volta dopo un tempo lunghissimo, con il pubblico sugli spalti. Già questo rappresenta un fattore positivo, al quale si aggiunge una gara condotta dalle ragazze di coach Stefano Zanardi con grande perizia ed intensità, sciorinando, a tratti, una prestazione davvero di alto livello. Di fatto la differenza di categoria sembra annullarsi di fronte alla prova della bresciane.

Il match che ne esce fuori è un match conteso e divertente. Dopo un primo quarto giocato da Broni, nonostante le assenze di Cecilia Albano, Elena Bestagno e Gaia Castelli, con il piede sull'acceleratore e terminato con il parziale di 16 a 8 le altre tre frazioni di gioco sono davvero all'insegna dello spettacolo.

Già nel secondo quarto la musica cambia. Broni costruisce molto per andare al tiro dalla lunetta, ma le padrone di casa sono imprecise e danno possibilità all'aggressività della Brixia di svilupparsi. Le ospiti si aggiudicano cosi il secondo quarto per 16-15 e combattono punto a punto nei successivi, tanto da arrivare fino a meno tre dalle ragazze di coach Andrea Castelli.

Nel finale la stanchezza si fa sentire, siamo pur sempre in preseason, e la Costruzioni Italia Broni allunga fino al più 12 finale. asciando però nella testa della Brixia la consapevolezza di essere sulla strada giusta in vista dell'ormai imminente campionato di Serie A2. Risulato finale Costruzioni Italia Pallacanestro Femminile Broni 93 batte RMB Brixia Basket per 68 a 56. I parziali sono 16-8; 15-16; 22-19; 15-13