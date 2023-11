Serie B: Crollo casalingo della LuxArm Lumezzane sconfitta da Ozzano

Brutta sconfitta per la LiuxArm Lumezzane che, tra le mura, viene travolta dalla New newflying balls Ozzano. Partita senza storia con gli ospiti che prendono subito in mano le redini del match e non le mollano più.

Nel secondo quarto, dopo un primo periodo dove gli ospiti provano ad allungare e i padroni di casa rispondono colpo su colpo, il parziale di 5-0 – la cui ultima firma è quella di Cortese – costringe coach Saputo a chiamare il time-out (18-27). Non è evidentemente contento di una statistica che descrive bene la gara dei suoi fino a quel momento: 3/14 da due e 1/5 da tre, con un solo rimbalzo offensivo all’attivo. Merito, soprattutto, di una grande prova difensiva dei ragazzi di Conti, che a loro volta in attacco non hanno numeri eccelsi, ma riescono sempre a tenere a debita distanza i lombardi. Cortese, a 2’13” dalla sirena, sigla il +11 (23-34), registrando il massimo vantaggio; Di Meco risponde con la tripla del -8 (28-36) “suggerendo” a coach Conti di preparare l’ultimo assalto a 22” dalla fine, non concretizzato. Al rientro dagli spogliatoi, nuovo botta e risposta tra le due squadre, culminato con le due triple di Cortese e Vecerina, per un 33-41 che vede ancora stabili al comando gli ospiti. Proprio il capitano aumenta il suo bottino prima dell’ultimo quarto: è il biancorosso che ci prova di più, con 5/12 da due e 1/4 da tre, e con gli aiuti dei compagni regala ai tifosi accorsi al Pala Lumenergia un minuto di fuoco che termina con il nuovo massimo vantaggio di +14 (38-52). Abega e Ly-Lee sfondano il muro della doppia cifra, Vecerina (15 punti dopo 30’) non riesce a caricarsi i suoi sulle spalle, Mancini sigla il +18 (41-59) con due liberi – intervallati dal canestro di Piazza sul “tecnico” proprio a Vecerina – che regala un ultimo quarto di tranquillità dove Ozzano rincara la dose.

Bechi sigla i suoi primi due punti della gara per il +21 (44-65), Balducci regala altri i tre punti del +24 (44-68). Dopo il bel successo contro Vicenza, al quale erano stati concessi solo 60 tasselli, i New Flying Balls ne fanno segnare solo 56 alla LuxArm. Dall’altra parte, l’attacco vanta addirittura sei giocatori in doppia cifra, per un totale di ben 45 tentativi all’interno dell’arco: i numeri sono sicuramente migliorabili, ma la strada è quella giusta.

LuxArm Lumezzane - Logimatic Group Ozzano 56-80 (12-16, 16-20, 13-23, 15-21)

LuxArm Lumezzane: Simone Vecerina 22 (6/10, 1/3), Trey Niemi 11 (0/3, 2/4), Daniele Mastrangelo 8 (1/4, 0/4), Andrea Cecchi 7 (2/6, 0/3), Manuel Di meco 5 (1/5, 1/2), Stefano Spizzichini 3 (1/3, 0/1), Francesco Deminicis 0 (0/1, 0/3), Tommaso Minoli 0 (0/1, 0/1), Nicolo' Salvinelli 0 (0/0, 0/1), Nicola Arrighini 0 (0/0, 0/0), Edoardo Maresca 0 (0/0, 0/0), Filippo Becchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 30 - Rimbalzi: 35 6 + 29 (Simone Vecerina, Stefano Spizzichini 8) - Assist: 8 (Trey Niemi 3)

Logimatic Group Ozzano: Riccardo Cortese 14 (5/13, 1/4), Lionel Abega 13 (0/3, 3/5), Gianni Mancini 12 (4/6, 0/0), Keller cedric Ly-lee 12 (4/7, 0/0), Giulio Martini 10 (4/7, 0/0), Carlo Balducci 10 (1/2, 2/5), Alessandro Piazza 4 (0/2, 1/5), Joel Myers 3 (0/0, 1/1), Costantino Bechi 2 (1/5, 0/0), Mattia Pavani 0 (0/0, 0/1), Federico Terzi 0 (0/0, 0/0), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 21 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Gianni Mancini 9) - Assist: 13 (Costantino Bechi 5)