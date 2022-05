La RMB Brixia Brescia cede al PalaLeonessa contro l'Autosped Castelnuovo Scrivia

Colpo in trasferta per l'Autosped Castelnuovo Scrivia che si impone sul parquet di RMB Brixia Basket con il punteggio di 54-64, grazie al decisivo parziale nell'ultima frazione di gioco (4-16). Per Castelnuovo Scrivia ottima prestazione di Bonasia, autrice di 17 punti. Per Brescia bene la solita Zanardi che chiude in doppia doppia con 13 punti e 13 rimbalzi-

La partita - Avvio equilibrato anche perché caratterizzato da molti errori, da ambo le parti, figli forse del nervosismo dettato dall’importanza della posta in palio; prima frazione che sembra destinata a scorrere via con il punteggio sempre in bilico (14-14 dopo oltre 7′) ma nel finale sono le ospiti, con un 7-2, a chiudere avanti alla prima sirena (16-21).

Secondo parziale che vede subito le ospiti toccare il +8 (24-16) ma le padrone di casa frenano il tentativo di fuga rientrando sul -3 (21-24); andamento della partita che si divide tra gli allunghi delle castelnovesi, che toccano anche il +9, e gli sforzi delle bresciane, desiderose di ricucire gli strappi.

Il 36-28 esterno del 20′ sembra mettere in discesa la gara per l’Autosped che però al rientro in campo, dopo la pausa, è attesa da alcune brutte sorprese; nei primi 2′ infatti arriva non solo l’esaurimento precoce del bonus ma anche i tre falli per Gatti, Rulli e D’Angelo. Brescia sente che è il momento giusto per affondare il colpo ed affidandosi ad un quintetto piccolo, senza lunghe di ruolo, riesce a riaprire completamente il match, dapprima impattando (40-40) e poi trovando il vantaggio a fine quarto (50-48).

Inerzia che sembra passata tutta dalla parte delle ragazze di Zanardi anche perché in attacco la Autosped fatica non poco, palleggiando per moltissimi secondi ed arrivando poi a conclusioni forzate; la difesa però tiene botta, concedendo alle padrone di casa poco o niente (saranno solo 4 i punti segnati alla fine dalla Rmb) e così Castelnuovo Scrivia resta sempre attaccata alle avversarie nonostante la pesante perdita di Rulli, in panchina per fallì dopo che nella medesima azione le viene fischiata la quarta e la quinta penalità.

Il 52-50 interno del 34′, siglato dalla solita Bonomi, sarà però l’ultimo vantaggio delle lombarde che, a secco per 5′, vedono le giraffe agganciare e sorpassare, sfruttando con freddezza i viaggi dalla linea della carità; le castelnovesi scappano via senza più voltarsi indietro ed il +10 (62-52) del 39′ è la pietra tombale sulle speranze di recupero delle locali con le ragazze di Balduzzi che possono così festeggiare l’importante, e meritato, successo

Il tabellino di RMB Brixia Basket - Autosped Castelnuovo Scrivia 54 - 64 (16-21, 28-36, 50-48, 54-64)



RMB BRIXIA BASKET : Gregori, Takrou 2 (1/1, 0/3), Celani, Zanardi* 13 (1/13, 2/6), De Cristofaro* 8 (1/1, 1/7), Bonomi* 23 (3/7, 5/13), Scarsi* 4 (1/2 da 2), Scalvini NE, Grymek 2 (1/1 da 2), Rainis*, Pinardi NE, Tempia 2 (1/1, 0/1) Allenatore: Zanardi S.

Tiri da 2: 9/31 - Tiri da 3: 8/32 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 39 12+27 (Zanardi 13) - Assist: 9 (Zanardi 6) - Palle Recuperate: 5 (Rainis 2) - Palle Perse: 14 (Scarsi 6) - Cinque Falli: Rainis



§AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Ravelli 11 (1/4, 3/7), D'Angelo 8 (3/4 da 2), Rulli* 8 (4/7, 0/4), Bonasia* 17 (3/12, 1/4), Castagna NE, De Pasquale* 7 (0/1, 1/5), Colli NE, Bernetti, Bonvecchio* 5 (1/5, 0/1), Cassani NE, Francia, Gatti* 8 (2/5 da 2) Allenatore: Balduzzi F.

Tiri da 2: 14/38 - Tiri da 3: 5/21 - Tiri Liberi: 21/23 - Rimbalzi: 47 14+33 (Gatti 10) - Assist: 10 (Bonasia 4) - Palle Recuperate: 6 (D'Angelo 2) - Palle Perse: 14 (Bonasia 5) - Cinque Falli: Rulli



Arbitri: Manganiello A., Zara M.