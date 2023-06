Playoff: per Orzinovi il primo match point, Mestre per tenere viva la serie

Archiviato con esito positivo anche il secondo atto per l’Agribertocchi Orzinuovi è tempo di preparare le valigie.

La squadra di coach Marco Calvani, infatti, si presenta al cospetto della Gemini Mestre con due match point in tasca, che valgono l’approdo alla Poule Promozione in programma a Ferrara il 16 e 17 giugno prossimo.

Compito non facile, in quanto il sodalizio veneto può contare sull’apporto del centro Matias Bortolin, tornato disponibile durante il secondo incontro andato in scena ad Orzinuovi, e prega per il recupero di Alberto Conti, rimasto fermo ai box in gara due a causa di un attacco febbrile.

Gli orceani saranno, inoltre, attesi da un clima infuocato da parte di un pubblico sanguigno e attacco alle sorti della propria squadra.

Tuttavia Giovanni Gasparin e compagni sono pronti a battagliare per chiudere anzitempo ogni discorso.

Matteo Mattioli, Primo Assistente Capo Allenatore dell’Agribertocchi Orzinuovi, compie le sue considerazioni alla vigilia della gara:

"Siamo attesi da una partita molto difficile, perché Mestre farà tutto il possibile per cercare di allungare questa serie. Noi dovremo essere bravi, come fatto durante le prime due gare ad Orzinuovi, a restare concentrati per tutto l’arco dei quaranta minuti e ad avere un impatto fisico importante".

Queste le parole di Mattia Da Campo, ala piccola dell’Agribertocchi Orzinuovi, reduce da una prestazione significativa in gara due contro Mestre:

"Siamo consapevoli di quale clima ed ambiente siano in grado di generare i tifosi di Mestre, soprattutto al Taliercio, dove, contro la Pielle Livorno, hanno riempito gli spalti aiutando la squadra. Tuttavia abbiamo avuto la fortuna di vivere un’esperienza simile a Montecatini e ci presenteremo pronti e preparati alla contesa. Sappiamo cosa ci aspetta e faremo in modo di chiudere subito la serie".

L’appuntamento con la palla a due è fissato per venerdì 2 giugno alle ore 20.00 presso il PalaSport Taliercio di Mestre (VE), Via Porto di Cavergnago.