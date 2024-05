Playoff LBA, Brescia ferma la rimonta di Pistoia e vince Gara 1 dei quarti

La Germani Brescia viene rimontata di 23 punti ma alla fine si impone in Gara 1 contro l’Estra Pistoia nei quarti di finale degli LBA Playoff UnipolSai 2024.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Partono meglio i padroni di casa, dato che, al di là di un tap-in segnato da Varnado (16 punti.e 6 rimbalzi), Christon (11 punti) e Bilan (19 punti, 18 rimbalzi, 36 di valutazione sfruttano la propria tecnica sotto i tabelloni e una bomba di Della Valle (11 punti e 4 rimbalzi) sigilla il 9-2. Nonostante un super gioco da tre punti di Willis accenda l’Estra, Della Valle continua a segnare dall’arco e un bel post-basso di Akele (9 punti e 4 rimbalzi) vale il +10 locale (15-5).

Dopo un timeout chiamato da coach Brienza, Akele e Bilan continuano a fare il vuoto nel pitturato e un bel gancetto di Burnell (9 punti e 7 rimbalzi) annulla gli effetti di una bomba di Willis per il 21-10 al tabellone. Sul finire del quarto, Varnado si fa sentire di tecnica dal post-basso, Akele però gli risponde con la stessa moneta e chiude i 10’ iniziali del match sul 23-12. Successivamente, Moore si accende realizzando tre canestri consecutivi di puro talento dal palleggio ma Cournooh al ferro e un gancio di Burnell mantengono il gap (29-17).

La Germani trova poi produzione offensiva anche da Massinburg (13 punti) e da un ottimo Gabriel, che con uno spettacolare alley-oop chiuso in contropiede fa esultare il pubblico del PalaLeonessa A2A, prima che un jumper di Christon costringa coach Brienza al timeout (36-19). Grazie a Bilan e a una tripla di Burnell, Brescia sigilla un altro break di 10-0 che aggiorna il massimo vantaggio sul +21, prima che Varnado e Wheatle interrompano la lunga emorragia dell’Estra (41-23). Al termine del tempo, Bilan dal post-basso, una tripla di Massinburg e un’incursione di Burnell fanno volare Brescia anche sul +23, sebbene poi Moore sulla sirena peschi il coniglio dal cilindro da centrocampo che manda le squadre negli spogliatoi sul 48-28.

La ripresa comunque comincia al meglio per gli ospiti che smuovono la retina con Ogbeide e Willis dalla distanza ma sei punti consecutivi di Bilan ridano tranquillità alla Germani, prima che l’orgoglio di Della Rosa (con una tripla) e Hawkins (con dei tiri liberi e una bomba) rendano meno amaro il passivo sul 54-41. Dopo un botta e risposta tra Della Valle e Varnado dall’arco, Bilan continua nel suo show nel pitturato e annulla gli effetti di una bomba di Della Rosa (9 punti e 4 rimbalzi) per il 61-48.

La risalita del club toscano continua, comunque, con le ottime giocate di Varnado e Hawkins (8 punti e 5 rimbalzi) nel pitturato e i liberi realizzati da capitan Della Rosa, che sigillano il break di 0-7 con cui si chiude il terzo periodo (61-55 dopo 30’). Ci pensa quindi Massinburg dalla lunetta a scuotere la Germani ma Varnado continua ad essere un fattore dal post-basso e Willis e Moore (15 punti) puniscono alcuni errori di Bilan e Burnell con le due triple che completano la spettacolare rimonta ospite sul 63-63 a 6’ dalla fine.

Dopo una serie di errori da una parte e dall’altra, Christon sblocca la situazione con una tripla pesantissima, l’alley-oop Moore – Varnado riporta Pistoia sul -1 ma ancora Christon, stavolta in avvicinamento e con una coppia di tiri liberi, sale in cattedra firmando il 70-65 con meno di 180” ancora sul cronometro. Dalla lunetta Ogbeide tiene viva l’Estra ma un errore di Varnado dall’angolo non permette il pareggio ospite e due bombe di Massinburg fanno scappare definitivamente la Germani. Finisce 79-70.

IL TABELLINO

in aggiornamento

GLI HIGHLIGHTS