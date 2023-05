Playoff: L'Agribertocchi non sbaglia, vince gara 2 e si regala il primo match point

Lasquadra di coach Marco Calvani, al termine di una partita ricca di insidie e tosta, si aggiudica gara due regolando una Mestre redidiva.

E’ capitan Gasparin ad infrangere l’equilibrio tramite un giro impeccabile dalla linea della carità. Mestre dimostra subito di voler vendere cara la pelle e, tramite le iniziative di Bocconcelli e Sebastianelli, innescati da Mazzucchelli in cabina di regia, firmano un parziale di 0-7, subito rintuzzato da due cesti di Gasparin ed Alessandrini che permettono all’Agribertocchi di restare in linea di galleggiamento, sebbene i padroni di casa stavolta subiscono la fisicità di Caversazio e del ritrovato Bortolin all’interno del pitturato (9-10 al 5’). Leonzio, subentrato a freddo dalla panchina scaglia una tripla che ripristina la parità, infondendo coraggio e nuovo entusiasmo a tutto l’ambiente.

Mestre cerca di ritrovare la trebisonda, ma le conclusioni dei veneti non dànno esito positivo, mentre Ponziani, sotto i tabelloni, e Leonzio di talento, siglano di cinque punti di vantaggio in favore degli orceani. Mazzucchelli tenta di ricucire, ma Leonzio non è d’accordo e, tramite alcune giocate di alta scuola, proietta l’Agribertocchi sulle nove lunghezze di vantaggio alla prima sirena (27-18 al 10’).

Il secondo quarto è sparigliato da un contropiede appoggiato al vetro di Leonzio, a cui Rossi e Bortolin rispondono con due piazzati in area. Orzinuovi non si scompone e, lungo l’asse formata da Ponziani e Da Campo, la discrepanza torna sopra la doppia cifra. L’Agribertocchi, inoltre, anche a costo di commettere qualche fallo di troppo, alza il volume in difesa, obbligando la Gemini a sudare le sette camicie per costruire un tiro comodo (33-22 al 15’). Tocca ai soliti Bortolin e Caversazio interrompere il digiuno biancorosso, grazie a due canestri di potenza, costringendo coach Marco Calvani a sospendere il tempo, con l’obiettivo di limare qualche dettaglio.

Alla ripresa delle ostilità è Planezio a ridare ossigeno ad Orzinuovi, mandando a bersaglio un canestro in allontanamento di pregevole fattura, facendo esplodere il palazzo. Il sodalizio orceano torna negli spogliatoi con la testa in avanti (35-28 al 20’).

L’inizio di terzo periodo è di targa mestrina. La truppa di coach Cesare Ciocca, trascinata da Bortolin, un fattore nel pitturato, e Bocconcelli, costruisce un parziale di 0-8, che vale il nuovo sorpasso ospite, ma Trapani non ci sta e rimette a posto i conti mediante una tripla e a tanta energia, coadiuvato in attacco da Planezio. Mazzucchelli decide, però di salire in cattedra e, tramite una tripla, accorcia il gap a due lunghezze (41-39 al 25’). La Gemini riapre il discorso e mette anche la testa avanti, con coach Marco Calvani a richiedere un timeout. La gara si accende e diventa molto fisica e con quel giusto pizzico di agonismo sano.

Si segna poco la tensione e le difese la fanno da padrone, complice anche la posta in palio. A gravare sul rendimento offensivo di Orzinuovi è un clamoroso 0/6 dalla lunetta da parte di Alessandrini. Poco male in quanto Procacci e Gasparin riacciuffano un nuovo vantaggio di stretta misura, preambolo ad un ultimo periodo di emotività (49-48 al 30’).

L’ultima frazione di gioco inizia con un botta e risposta tra Gasparin e Caversazio. Dopodiché le mani di tutti gli effettivi in campo si raffreddano per lungo tempo si raffreddano, prima che Bocconcelli e Planezio scrivano nuovi punti a referto (53-53 al 35’).

Da Campo, al termine di un’azione convulsa, estrae un coniglio dal cilindro trovando il bersaglio grosso da oltre l’arco per il nuovo vantaggio orceano, che il giocatore di Bassano ingrassa ulteriormente con un giro pulito dalla lunetta.

Bortolin tiene vivo un barlume di speranza, che Trapani dalla lunetta soffoca.

L’Agribertocchi va al Taliercio con due match point in tasca.

Agribertocchi Orzinuovi - Gemini Mestre 65-57 (27-18, 8-10, 14-20, 16-9)

Agribertocchi Orzinuovi: Ennio Leonzio 13 (2/5, 2/5), Marco Planezio 11 (3/3, 1/5), Mattia Da campo 10 (1/2, 2/3), Giovanni Gasparin 8 (3/8, 0/2), Riziero Ponziani 8 (4/13, 0/0), Emanuele Trapani 7 (0/1, 1/4), Nicolas Alessandrini 5 (1/2, 1/4), Alessandro Procacci 3 (0/0, 1/2), Filippo Gallo 0 (0/0, 0/1), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 - Rimbalzi: 46 15 + 31 (Mattia Da campo 9) - Assist: 16 (Mattia Da campo, Emanuele Trapani 3)

Gemini Mestre: Andrea Mazzucchelli 14 (4/7, 2/7), Edoardo Caversazio 13 (3/5, 1/7), Matias Bortolin 12 (4/12, 0/0), Pietro Bocconcelli 10 (0/2, 3/6), Tommaso Rossi 4 (1/4, 0/1), Fabio Sebastianelli 2 (1/3, 0/4), Nicolo' Pellicano 2 (1/2, 0/1), Manuel Di meco 0 (0/0, 0/0), Alberto Conti 0 (0/0, 0/0), Pietro Sequani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Matias Bortolin 10) - Assist: 10 (Andrea Mazzucchelli, Matias Bortolin 3)