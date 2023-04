Serie B: Orzinuovi in trasferta a San Vendemiano nel big match di giornata

La squadra di coach Marco Calvani, archiviate la sconfitta casalinga per mano di Mestre e le festività pasquali, si appresta ad affrontare una trasferta ostica in quel di San Vendemiano.

La Rucker, terza forza del girone, reduce dallo splendido successo tra le mura amiche ai danni di Brianza Casa Basket, è infatti pronta a gettare sabbia negli ingranaggi orceani e cercare di accorciare lo strappo con la coppia di testa. Tuttavia Giovanni Gasparin e compagni sono pronti a ripartire con decisione e grinta per un finale di stagione in crescendo.

Il roster a disposizione di coach Marco Mian, già cestista di alto livello e cresciuto come tecnico presso il settore giovanile della Benetton Treviso e sulla panchina di San Vendemiano da un lustro, è basato sopra l’asse composta da Matteo Palermo (8.6 punti di media a partita conditi da 2.6 assist), vecchia conoscenza orceana e chiamato da Mantova per sopperire all’infortunio di Marco Perin, e Jacopo Vedovato (9.9 punti di media a partita glassati da 8.2 rimbalzi catturati), scuola Treviso, lungo caratterizzato da una mano educato e dalla prorompente fisicità, che lo rende un fattore in entrambi i fronti del campo.

Il ruolo di guardia è occupato da Giacomo Baldini (11.1 punti di media a partita sommati a 4.0 rimbalzi catturati), visto con la canotta di Bernareggio ed Alto Sebino, tassello duttile, mentre quello di ala piccola da Enrico Gobbato (8.3 punti di media a partita uniti a 5.4 rimbalzi catturati), prodotto della Pallacanestro Trieste, che, grazie al suo dinamismo, è prezioso nell’attaccare il ferro avvicinamento. v

Il primo terminale offensivo del sodalizio trevigiano è Damir Hadzic (11.9 punti di media a partita), già a Rimini ed Alba, ala forte dal grande arsenale offensivo, in grado di trovare la via del canestro mediante molteplici soluzioni e quotato rimbalzista.

In uscita dalla panchina, pronti a mantenere alta l’intensità ed il ritmo in campo, rispondono presenti il playmaker razionale Giacomo Sanguinetti (11.4 punti di media a partita addizionati a 3.7 assist), pedina dall’esperienza smisurata con apparizioni in Serie A difendendo i colori della Vanoli Cremona e tante stagioni trascorse in Serie A2, in grado di innescare tutti i compagni tramite una visione di gioco importante e di colpire dalla lunga distanza, la guardia tiratrice Matteo Nicoli (9.8 punti di media a partita), contrassegnata da un eccellente estro offensivo, il lungo atletico Samuel Sackey (3.4 punti di media a partita), lo scorso anno a Monfalcone, il regista di rottura Luca Colombo (3.3 punti di media a partita) e l’ala forte Omar Dieng.

Chiudono le rotazioni i ragazzi del settore giovanile.

Matteo Mattioli, Primo Assistente Allenatore dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così alla vigilia della sfida:

"Siamo attesi da una partita molto impegnativa. San Vendemiano è un’ottima squadra, composta da giocatori di primo livello e con un allenatore che vanta esperienza in Serie B. E’ una formazione che fa del tiro da tre punti una delle sue armi principali e noi dovremo essere bravi a limitarli sotto questo aspetto".

Queste le parole di Marco Planezio, ala forte dell’Agribertocchi Orzinuovi:

"E’ stata una settimana positiva di lavoro in palestra. I quattro giorni di pausa, concessi dopo la gara contro Mestre, sono stati un toccasana e tutti abbiamo avuto modo di recuperare le energie spese. Alla ripresa degli allenamenti tutti hanno messo in campo intensità, grinta ed entusiasmo e siamo pronti per affrontare San Vendemiano. E’ una squadra che, rispetto al girone di andata, è stata rinnovata e ha cambiato molto, ma noi ci siamo focalizzati su noi stessi e sulla loro pallacanestro, consapevoli di quale piano partita eseguire."

L’appuntamento con la palla a due è fissato per sabato 15 aprile alle ore 20.30 presso il PalaSaccon di San Vendemiano (TV), Via San Felice 1/N.