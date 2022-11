Serie B: L'Agribertocchi in trasferta a casa del Green basket Palermo per continuare a vincere

La squadra di coach Marco Calvani, reduce dalla splendida vittoria casalinga contro la quotata Vicenza, si appresta ad affrontare la sua seconda trasferta in Trinacria, facendo visita al Green Basket Palermo, neopromossa dalla Serie C Gold.

La formazione siciliana, dopo una gara combattuta e giocata sul filo del rasoio, è tornata da Padova con le ossa rotte, superata dal Petrarca di Mirco Turel. Tuttavia gli orceani dovranno mantenere alta la guardia, perché i biancoverdi, forti del fattore campo, faranno di tutto per far capitolare Orzinuovi per la prima volta in campionato.

Il roster a disposizione di coach Marco Verderosa, tecnico nato e cresciuto come allenatore a Palermo, è basato sopra l?asse composta da Valerio Costa (13.4 punti di media a partita conditi da 3.6 assist), playmaker razionale e di categoria, in grado non solo di innescare i compagni, ma anche di trovare la via del canestro attaccando il ferro e Giuseppe Caronna (11.6 punti di media a partita glassati da 6.6 rimbalzi catturati), visto sotto i colori di Capo d?Orlando e Piombino, centro di grande impatto fisico dalla mano dolcissima e quotato rimbalzista. Il primo pericolo per l?Agribertocchi Orzinuovi è, però, rappresentato da Dario Masciarelli (13.9 punti di media a partita aggiunti a 5.1 rimbalzi catturati), prodotto della Stella Azzurra Roma e con un passato alla Juvi Cremona, ala piccola dallo spiccato talento offensivo e principale bocca da fuoco nello scacchiere siciliano.

Il ruolo di guardia è occupato dal classe 2002 Jona Di Giuliomaria (10.3 punti di media a partita sommati a 4.1 rimbalzi catturati), già a Desio e Molfetta, tassello dotato di una buona vena realizzata che agisce da regista aggiunto in campo, mentre quello di ala forte da Francesco Morciano (11.0 punti di media a partita addizionati a 7.5 rimbalzi catturati), pedina capace di creare numerosi grattacapi al pacchetto lunghi avversario, grazie alla sua energia in entrambi i fronti del campo. In uscita dalla panchina, pronti a mantenere alta la qualità e l?intensità in campo, rispondono presenti l?ala forte Giuseppe Lombardo (5.1 punti di media a partita), caratterizzato da grande grinta, il centro montenegrino Nikola Markus (5.0 punti di media a partita), la guardia Andrea Birra (2.9 punti di media a partita), il regista di rottura Vittorio Moltrasio (2.3 punti di media a partita) e l?ala piccola Alessio Ronconi.

Marco Calvani, coach dell?Agribertocchi Orzinuovi, analizza l?avversario e compie le sue considerazioni:

"Abbiamo avuto la fortuna di compiere quattro esperienze fuori casa. E ritengo che ormai la squadra sia pronta per affrontare un avversario che, nonostante la graduatoria non reciti una posizione di alta classifica, ha dimostrato di essere competitiva in tutte le gare che ha disputato. Per quanto ci riguarda abbiamo grande rispetto dei nostri avversari, ma noi vogliamo continuare nel nostro percorso per mantenere una posizione di vertice e la trasferta di Palermo rappresenta un passaggio obbligato. Infatti sappiamo che per fare un campionato importante è necessario compiere dei colpi in trasferta e noi vogliamo proseguire al meglio. Non dobbiamo assolutamente prendere in considerazione l?alibi del viaggio, che rappresenterebbe una banale scusa. Le trasferte, così come gli infortuni, fanno parte del campionato e abbiamo già avuto la fortuna di compiere l?esperienza di un viaggio in Sicilia con la partita a Ragusa e tutti siamo pronti ad affrontare anche questo tipo di trasferte. Tornando agli avversari, voglio fare un plauso a coach Marco Verderosa, che conosco personalmente come allenatore, e che ha sempre cercato di ottimizzare il rendimento dei propri giocatori per cercare di tirare fuori il meglio dalle qualità di ogni singolo individuo. Sarà una partita da prendere con le molle, dove dovremo rispettare i nostri avversari, consapevoli che si tratta di un test complicato. Siamo reduci, finora, da quattro partite giocate in trasferta, sempre vincenti e all?interno di contesti difficili. Ritengo che i ragazzi siano pronti anche per affrontare questo incontro",

Queste le parole di Ennio Leonzio, guardia dell?Agribertocchi Orzinuovi:

"Veniamo da una buona settimana di lavoro e andiamo a Palermo sapendo che sarà una partita difficile. Sono una squadra che in casa non regala nulla e, di conseguenza, dovremo approcciare al meglio la partita, seguendo il piano gara provato in settimana ed essere bravi a limitare le loro bocche di fuoco".

L?appuntamento con la palla a due è fissato per domenica 27 novembre alle ore 18.00 presso il PalaMangano di Palermo (PA), Via Ugo Perricone Engel.