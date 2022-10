Germani, che peccato! Nel finale vince Milano

Mangiarsi le mani per aver sbagliato il tiro della vittoria o essere comunque soddisfatti di una prestazione solida contro i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano, con la vittoria sfumata all’ultimo tiro? È questo il dilemma che accompagna la Germani Brescia, che esce dal Mediolanum Forum senza punti ma con la certezza di potersela giocare con tutti, soprattutto se i giocatori biancoblu continueranno ad approcciare le gare con umiltà, concentrazione ed energia, proprio come avvenuto contro l’Olimpia. Il +11 del terzo quarto (47-58) illude gli ospiti, che non resistono al ritorno dei meneghini (31-19 nell’ultimo periodo) ma, nonostante tutto, arrivano a tirare per la vittoria sulla sirena. Il tiro di Petrucelli (top scorer della squadra con 19 punti a referto) si infrange sul ferro e spegne i sogni della Germani di prendere lo scalpo dei campioni d’Italia. Con una settimana di lavoro davanti (l’EuroCup inizierà il prossimo 11 ottobre), però, la squadra potrà continuare a lavorare con serenità e convinzione, aspettando l’esordio casalingo di campionato, in programma sabato 8 ottobre (ore 20.30) al cospetto dell’Openjobmetis Varese (pallacanestrobrescia.it).

Milano-Brescia, il tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – GERMANI BRESCIA 78-77 (22-21, 36-36, 47-58)

EA7 Emporio Armani Milano: Davies 9 (4/8), Thomas 6 (3/7, 0/3), Pangos 9 (1/1, 2/3), Tonut 3 (1/2), Melli 14 (2/5, 3/5), Baron 9 (3/4), Ricci, Biligha 9 (4/4), Hall 13 (4/7, 0/1), Baldasso, Alviti, Voigtmann 6 (0/1, 2/5). All: Messina

Germani Brescia: Gabriel 8 (1/3, 2/5), Massinburg 7 (2/5, 1/1), Della Valle 13 (3/5, 0/2), Caupain 15 (4/8, 1/6), Petrucelli 19 (5/8, 2/4), Cobbins 2 (1/6), Odiase 4 (2/4), Burns, Laquintana, Cournooh, Moss 5 (1/1, 1/1), Akele 4 (2/4, 0/1). All: Magro

Arbitri: Sahin, Martolini e Paglialunga

Foto olimpiamilano.com