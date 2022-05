Serie B: La LuxArm Lumezzane vince a Padova e conquista la salvezza

Girone C

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la LuxArm Lumezzane. I bresciani si impongono in casa della Virtus Padova e conquistano la salvezza diretta.

Partita subito indirizzata da una partenza sprint della LuxArm che nei primi 10' mette subito la contesa in discesa grazie ad un parziale di 6 a 25. Da questo momento e, per tre quarti gli ospiti gestiscono la sfida contro un'avversario che fa il suo ma che non ha particolari motivazioni.

Lumezzane porta a casa una vittoria che vuol dire salvezza evitando i play-out archiviando una stagione complicata. Ora si può voltare pagina e ripartire sempre però, dalla Serie B.

Antenore Energia Virtus Padova - LuxArm Lumezzane 49-78 (6-25, 18-16, 17-21, 8-16)

Antenore Energia Virtus Padova: Giorgio Calvi 11 (3/8, 0/1), Pietro Bocconcelli 10 (5/11, 0/1), Giacomo Cecchinato 8 (3/6, 0/3), Francesco De nicolao 6 (3/6, 0/1), Federico Schiavon 5 (0/0, 1/2), Marco Lusvarghi 4 (2/9, 0/0), Nicolo' Pellicano 3 (0/4, 1/2), Andrea Albertini 2 (1/4, 0/1), Pietro Zanetti 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0), Michele Ferrari 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 11 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Giorgio Calvi, Francesco De nicolao 11) - Assist: 7 (Nicolo' Pellicano 4)

LuxArm Lumezzane: Daniele Mastrangelo 18 (4/4, 3/7), Samuel Dilas 15 (6/9, 1/1), Andrea Scanzi 13 (3/9, 2/2), Daniele Ciaramella 9 (2/5, 1/2), Kristofers Stautmanis 8 (4/6, 0/0), Massimiliano Fossati 7 (3/4, 0/0), Edoardo Maresca 4 (2/5, 0/3), Marco Borghetti 4 (0/0, 0/0), Luca Dalcò 0 (0/3, 0/2), Alessandro Origlia 0 (0/0, 0/0), Roberto Bordone 0 (0/0, 0/1), Pierferdinando Fend 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 - Rimbalzi: 36 9 + 27 (Edoardo Maresca 9) - Assist: 13 (Daniele Ciaramella 4)