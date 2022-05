Serie B: Grande vittoria per la LuxArm che batte Desio e resta padrona del proprio destino

Vittoria importantissima della LuxArm Lumezzane che, davanti ai suoi tifosi, batte la Rimadesio Desio e manda un bel segnale a Bologna che rimane l'ultima concorrente per la salvezza diretta.

Partita molto equilibrata con i padroni di casa che partono meglio e chiudono avanti la prima frazione. Nel secondo quarto meglio le difese degli attacchi, la posta in palio è alta per entrambe le squadre e si sente. Si va all'intevallo lungo con Lumezzane avanti di un solo punto.

Nella ripresa Lumezzane prova ad allungare grazie ad un'ottima difesa e ad un attacco che riesce a trovare con più facilità la via del canestro. Desio però non molla e resta in scia sino alla fine provando a rientrare ma, la LuxArm, è brava a resistere e a portare a casa una vittoria fondamentale. A 40' dalla fine i bresciani hanno il destino nelle loro mani e con una vittoria, nell'ultima giornata, sarebbero salvi.

LuxArm Lumezzane - Rimadesio Desio 77-70 (21-19, 14-15, 21-16, 21-20)

LuxArm Lumezzane: Samuel Dilas 16 (7/7, 0/1), Edoardo Maresca 15 (3/5, 3/7), Andrea Scanzi 12 (2/4, 1/4), Daniele Mastrangelo 11 (1/1, 3/9), Daniele Ciaramella 9 (2/3, 1/3), Massimiliano Fossati 5 (2/4, 0/0), Kristofers Stautmanis 5 (2/3, 0/0), Luca Dalcò 4 (0/1, 1/1), Marco Borghetti 0 (0/1, 0/2), Alessandro Origlia 0 (0/0, 0/0), Roberto Bordone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 22 - Rimbalzi: 37 5 + 32 (Edoardo Maresca 10) - Assist: 20 (Edoardo Maresca, Andrea Scanzi 5)

Rimadesio Desio: Edoardo Gallazzi 16 (2/2, 4/9), Mattia Molteni 14 (3/5, 2/6), Andrea Mazzoleni 12 (2/6, 0/2), Georgi Sirakov 8 (1/4, 1/6), Andrea Leone 7 (2/7, 1/4), Gabriele Giarelli 6 (2/7, 0/0), Leonardo Basso 3 (0/1, 1/2), Nikolay Vangelov 2 (1/1, 0/0), Pietro Nasini 2 (1/2, 0/0), Simone Rossi 0 (0/0, 0/0), Vlad Piarchak 0 (0/0, 0/0), Stefano Trucchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 - Rimbalzi: 35 7 + 28 (Andrea Mazzoleni 11) - Assist: 11 (Georgi Sirakov 4)