Serie B: Buona la prima per la LuxArm Lumezzane. Battuta la Virtus Padova

Ottimo esordio per la Virtus LuxArm Lumezzane che si impone su una talentuosa ed esperta Virtus Padova. Primi tempo equilibrato, con botta e risposta, che vede la Virtus Padova andare negli spogliatoi in vantaggio 35-38. La squadra di casa inizia il terzo quarto alzando il ritmo e l’intensità difensiva, questo gli permette di giocare palloni molto più comodi in attacco, realizzando così un parziale di 29-14. Quarto quarto in controllo dove la Virtus Padova tenta di accorciare lo svantaggio ma gli uomini di Coach Saputo sono bravi a sfruttare le occasioni concesse a causa della situazione di punteggio.

FABIO SAPUTO (Coach) : " È stata una partita giocata bene, forse il primo tempo il risultato è un pò bugiardo perché abbiamo fatto cose buone, ma qualche errore di troppo ci ha costretto a rincorrere. Nel terzo quarto le scelte difensive hanno pagato, abbiamo alzato ancora di più l’intensità e siamo riusciti a rubare dei palloni che ci hanno permesso di segnare in contropiede. Grazie alla difesa forte ci siamo accesi anche in attacco ed abbiamo scavato il GAP. Siamo stati bravi perché abbiamo giocato contro una squadra veramente forte, come prima in casa siamo molto contenti. Questo risultato deve farci capire che le qualità le abbiamo e se riusciamo a lavorare possiamo ancora migliorare che è la cosa che conta di più durante la stagione.”

LuxArm Lumezzane - Antenore Energia Virtus Padova 88-72 (18-15, 17-23, 29-14, 24-20)

LuxArm Lumezzane: Samuel Dilas 23 (11/17, 0/1), Andrea Scanzi 20 (7/10, 2/6), Luca Dalcò 12 (2/4, 2/3), Daniel Alexander perez 11 (2/6, 2/5), Edoardo Maresca 11 (1/4, 3/6), Daniele Ciaramella 9 (3/3, 1/4), Ludwig Tilliander 2 (1/1, 0/0), Stephan Djiya 0 (0/2, 0/0), Mattia Savesi 0 (0/0, 0/0), Nicolo' Salvinelli 0 (0/0, 0/0), Alberto Lardelli 0 (0/0, 0/0), Filippo Becchetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 5 - Rimbalzi: 30 7 + 23 (Edoardo Maresca 11) - Assist: 20 (Daniel Alexander perez, Daniele Ciaramella 6)

Antenore Energia Virtus Padova: Giacomo Cecchinato 22 (6/12, 3/3), Marco Lusvarghi 16 (5/8, 0/1), Michele Ferrari 12 (5/9, 0/0), Francesco Paolin 7 (1/4, 1/4), Francesco ikechukwu Ihedioha 6 (1/2, 1/5), Leonardo Marangon 6 (3/4, 0/1), Federico Schiavon 3 (1/2, 0/0), Francesco De nicolao 0 (0/7, 0/1), Federico Osellieri 0 (0/0, 0/0), Francesco Ciadini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 - Rimbalzi: 32 11 + 21 (Marco Lusvarghi 8) - Assist: 12 (Francesco De nicolao 7)