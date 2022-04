Serie B: La LuxArm Lumezzane ospita l'Agostani Caffè Olginate per una sfida non fallire

Squadra in casa

Squadra in casa LumezzaneVgz

La 27esima giornata di campionato presenta per la LuxArm Lumezzane un match point da non fallire. I bresciani ospitano la Agostani Caffè Olginate in una sfida che potrebbe regalare ai padroni di casa una buona fetta di salvezza diretta.

Le due squadre arrivano alla sfida con lo stesso obiettivo Lumezzane al momento sarebbe salva con 20 punti all'attivo, Olginate invece ha l'obbligo di portare a casa la vittoria per continuare a sperare in virtù dei suoi 16 punti.

Olginate arriva al derby lombardo dopo una pesante sconfitta interna contro Jesolo, dove aveva raggiunto anche la doppia cifra di vantaggio e non ha alternative alla vittoria.

Due vittorie consecutive, invece, per Lumezzane che riuscendo a trovare il tris metterebbe una seria ipoteca sulla salvezza diretta. Una sfida molto importante dunque per entrambe le squadre.

Appuntamento domenica 17 aprile, palla a due alle 18.00.