Serie B: La LuxArm Lumezzane ospita Desio per chiudere il discorso salvezza

Ultima partita in casa per la LuxArm Lumezzane che, anche grazie all'aiuto del pubblico vuole archiviare il discorso salvezza. Al Palasport arriva, per la 29esima giornata di campionato, la Rimadesio Desio formazione in piena lotta play-off.

La LuxArm ha il suo destino nelle proprie mani, con un successo potrebbe allungare definitivamente sulle inseguitrici (Bologna e Jesolo), e raggiungere l'obiettivo salvezza con una giornata di anticipo.

Non sarà semplice, però, avere la meglio della Rimadesio Desio che è in piena lotta play-off con ambizioni di quinto posto. Un derby lombardo che si preannuncia caldissimo con entrambe le squadre in piena lotta per i rispetivi obiettivi.

Appuntamento domenica 1 maggio, palla a due alle 18.00.