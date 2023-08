Agribertocchi Orzinuovi scatenata, da San Antonio arriva la nuova ala forte

L’Agribertocchi Orzinuovi annuncia tramite il proprio sito ufficiale l’accordo con Clevon Brown, ala forte/centro statunitense di 203 cm, per la stagione 2023/2024.

Classe 1998 e nativo di San Antonio (Texas), Clevon Brown muove i primi passi nella palla a spicchi presso la Churchill High School di San Antonio, viatico verso il college di Vanderbilt University (NCAA), dove si stabilisce per un lustro.

Le cifre maturate in Texas gli valgono la chiamata, durante l’estate del 2021, della Florida International University, fatturando 8.3 punti di media a partita conditi da 5.3 rimbalzi catturati e 1.7 stoppate.

Terminata l’esperienza collegiale, inizia la propria carriera da professionista, lo scorso anno, in Kosovo sotto i colori della KB Trepca Mitrovice (Superliga), siglando 5.4 punti e 4.5 rimbalzi catturati ad ogni allacciata di scarpe e partecipando all’Eurocup, per poi passare a dicembre in terra iberica, con la canotta di Oviedo (LEB Gold), scrivendo a referto 8.3 punti di media a partita glassati da 6.0 rimbalzi catturati.

«Clevon Brown è il primo giocatore che abbiamo visionato nel ruolo e quello che, alla fine, abbiamo deciso di firmare - dichiara Andrea Zanchi, il Capo Allenatore dell'Agribertocchi Orzinuovi - Ciò significa che ha incarnato le caratteristiche tecniche e fisiche che stavamo cercando. È un lungo moderno, rapido ed atletico, che può colpire sia vicino a canestro che in allontanamento. Difensivamente la sua rapidità nel coprire gli spazi ci aiuterà molto. È un ragazzo giovane, ma già con esperienze europee e, dal colloquio avuto con lui, abbiamo capito che ha le giuste motivazioni per far parte del nostro progetto».

«Sono entusiasta e grato di entrare a far parte della Pallacanestro Orzinuovi - Queste le parole di Clevon Brown - Ho sentito grandi cose sulla città e sull'organizzazione. Non vedo davvero l'ora di arrivare in città per incontrare la squadra, i tifosi e iniziare la prossima stagione!»