Serie A1, Brescia perde in casa ed è costretta al Play Out salvezza

L'ultimo turno di Regular Season del Campionato di Serie A1 di basket femminile regala gli ultimi verdetti per la definizione della griglia Playoff e Playout . Partita complicata quella del PalaLeonessa, soprattutto per l'Allianz Geas Sesto San Giovanni sul che campo della RMB Brixia Basket cercava la chiave per l'accesso ai Play Off.

La sfida si decide solamente dopo un tempo supplementare a favore del Geas sul punteggio di 61-64. Oltre alle prestazioni di Begic (11 punti), Wadoux (11) e Conti (10), ottima anche la prova di Trucco che sfiora la doppia doppia con 9 punti e 13 rimbalzi. Per la formazione bresciana si tratta della sconfitta numero numero 17 in stagione una sconfitta che la relega al decimo posto finale.

Una sconfitta che la obbliga al Play Out salvezza contro la Repower Sanga Milano.

IL PROGRAMMA DEL PLAYOUT

Primo Turno:

• RMB Brixia Basket vs Repower Sanga Milano

• E-Work Faenza vs O.ME.P.S. Battipaglia

IL TABELLINO

RMB Brixia Basket - Allianz Geas Sesto San Giovanni 61 - 64 (16-15, 34-24, 46-37, 55-55, 61-64)



RMB BRIXIA BASKET: Bordiga NE, Tomasoni A. NE, Zanardi* 14 (2/5, 3/8), Tomasoni R., Pinardi, Trehub* 4 (1/5 da 2), Louka* 9 (4/6, 0/2), Scalvini NE, Boothe 11 (4/6, 1/5), Garrick* 18 (2/8, 2/5), Tassinari* 5 (2/5, 0/9) Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 15/35 - Tiri da 3: 6/31 - Tiri Liberi: 13/15 - Rimbalzi: 43 8+35 (Zanardi 10) - Assist: 13 (Zanardi 5) - Palle Recuperate: 5 (Zanardi 1) - Palle Perse: 9 (Garrick 4) - Cinque Falli: Tassinari



ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto 8 (1/6, 0/1), Moore* 4 (2/6 da 2), Conti* 10 (1/5, 2/9), Begic 11 (5/8, 0/1), Arturi NE, Wadoux 11 (0/4, 3/9), Tava NE, Trucco* 9 (1/4, 1/4), Panzera* 4 (2/6, 0/3), Gwathmey* 7 (2/5, 1/2) Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 14/44 - Tiri da 3: 7/29 - Tiri Liberi: 15/16 - Rimbalzi: 55 17+38 (Trucco 13) - Assist: 14 (Dotto 5) - Palle Recuperate: 5 (Conti 2) - Palle Perse: 11 (Conti 6) - Cinque Falli: Panzera

Arbitri: Chersicla A., Di Martino V., Tarascio S.