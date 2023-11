Brescia cade in casa, decisivo l'allungo nel quarto periodo

L’Alama San Martino si ripete anche sul parquet del PalaLeonessa, e si aggiudica una sfida combattuta contro Brescia. L’anticipo televisivo del 6° turno di Techfind Serie A1, trasmesso in diretta su Rai Sport, ha visto le ragazze di coach Piazza scappare via nell’ultima frazione, dopo tre quarti di grande equilibrio.

Per le giallonere è il quarto successo in cinque partite: un bilancio davvero lusinghiero con cui presentarsi alla sosta per le Nazionali, e un risultato che, in attesa delle gare di sabato, consente di agganciare temporaneamente il secondo posto in classifica.

La partita

In avvio Brescia va sotto canestro a sfruttare i 196 centimetri di Boothe, ma dall’altra parte Conte è già caldissima: 3/3 da dietro l’arco per lei nei primi 3′, e 4-11 a tabellone. Dall’altra parte entra in partita Garrick, che subito restituisce il -2, e poi dalla lunetta Zanardi ritrova anche la parità a quota 13. Il positivo ingresso di Russo e Vente propizia un nuovo mini allungo ospite (13-20), ma nel finale è Tassinari, con una tripla di tabella che danza sul ferro sulla sirena, a fissare il 16-20 del 10′.

Si rivede anche Turcinovic tra le Lupe, di nuovo in campo dopo due settimane di stop. Intanto Garrick si infiamma, e con 5 punti in fila trova il sorpasso sul 21-20, a conclusione di un parziale di 8-0. Piove sul bagnato per coach Piazza, perché Kostowicz commette in sequenza il secondo e terzo fallo, ma il bel recupero con contropiede di Soule (per lei preziosa prova difensiva con 10 rimbalzi, 5 recuperi e 2 stoppate) permette di interrompere il break. Il punteggio resta in equilibrio per diversi minuti, poi Louka propizia il primo allungo bresciano sul 32-26 (18′), anche perché dall’altra parte San Martino fa davvero tanta fatica in attacco: 3/12 al tiro nel secondo quarto. Il terzo canestro è però una preziosissima tripla allo scadere dei 24″ di Conte, per il 32-31 di metà gara.

Si riparte con Kostowicz, di nuovo sul parquet, a trovare subito il controsorpasso. Il primo tiro di Turcinovic è una morbidissima tripla per il 34-38, e sono i primi di 7 punti consecutivi per la giocatrice francese, che riporta le sue sul 36-42 al 25′. In difesa intanto le Lupe concedono pochissimo, e dall’altra parte si vanno a prendere i liberi che al 28′ valgono la doppia cifra di vantaggio sul 38-48. Proprio con le conclusioni dalla lunetta risponde dall’altra parte Tassinari, e poi Tomasoni timbra il 44-48 con cui si va all’ultima pausa.

L’ennesima tripla di Conte (5/8 da tre per lei, season high da 22 punti) restituisce fiducia alle giallonere, anche perché subito dopo Russo replica per il nuovo +10 (44-54). Dall’altra parte invece la RMB paga la fatica e non vede più il canestro, e quando va a segno da fuori anche Turcinovic (autrice di 15 punti, tutti nella ripresa, in appena 13′ sul parquet) per il +13 a 5′ dalla fine, l’inerzia è tutta per le Lupe. Il bel canestro con fallo per il 45-62 di Kostowicz (doppia doppia d’ordinanza da 12+11 per l’americana) è il punto esclamativo su un epilogo in cui San Martino arriverà a toccare anche il +20 con la bomba di D’Alie, che pure in una serata poco ispirata al tiro firmerà 9 rimbalzi e 7 assist. Arriva così una vittoria portata a casa con le unghie e con i denti, preziosissima per il prosieguo del campionato.

Il tabellino

RMB Brixia Brescia – Alama San Martino 54-70

BRIXIA BRESCIA: Landi 2 (1/1, 0/2), A. Tomasoni ne, Zanardi 11 (2/7, 1/4), R. Tomasoni 3 (1/3, 0/1), Pinardi, Louka 6 (2/5), Scalvini ne, Rainis (0/1 da tre), Boothe 6 (3/7), Garrick 17 (2/5, 3/8), Skoric 2 (1/4), Tassinari 7 (0/3, 1/4). All. Zanardi.

BASKET SAN MARTINO: D’Alie 3 (0/5, 1/4), Guarise 2 (1/1, 0/1), Conte 22 (1/5, 5/8), Turcinovic 15 (2/3, 2/5), Soule 7 (2/4, 0/3), Russo 6 (0/1, 2/5), Varaldi, Arado (0/1), Diakhoumpa, Vente 3 (1/2, 0/1), Kostowicz 12 (5/9). All. Piazza.

ARBITRI: Salustri di Roma, Doronin di Perugia e Bettini di Faenza (RA).

PARZIALI: 16-20, 32-31, 44-48.

NOTE: Uscita per 5 falli Soule: (39′). Tiri da due: Brescia 12/35, San Martino 12/31. Tiri da tre: Brescia 5/20, San Martino 10/27. Tiri liberi: Brescia 15/21, San Martino 16/25. Rimbalzi: Brescia 35 (Garrick 8), San Martino 46 (Kostowicz 11). Assist: Brescia 13 (Zanardi e Skoric 4), San Martino 16 (D’Alie 7).